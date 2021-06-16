Ср, 16.06.2021
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Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Количество латвийских туристов в Литве сократилось на 58%

Вильнюс, Литва. Иллюстративное фото ФОТО: Michele Ursi/Shutterstock

В результате ограничений, связанных с Covid-19, количество иностранных туристов в Литве в 2020 году уменьшилось по сравнению с 2019 годом в среднем на 71%, при этом количество латвийских туристов сократилось на 58,7%, сообщили агентству LETA представители Литовской ассоциации курортов.

Ущерб от этого, понесенный прошлым летом, не смог компенсировать даже активный внутренний туризм. Однако члены Литовской ассоциации курортов надеются, что нынешний туристический сезон будет более успешным.

До пандемии Covid-19 в Литве количество туристов из Латвии составляло 17,8%, из Польши - 21%, из России - 20,7%, из Беларуси - 19,1%, из Украины -14,2%, из Эстонии - 7,2%.

Однако во время пандемии количество латвийских туристов сократилось на 58,7%, и в 2020 году составило всего лишь 8,7% от общей доли туристического рынка.

"Время пандемии было крайне тяжелым для туристической отрасли, поскольку деятельность была практически остановлена: были закрыты гостиницы, спа-центры, музеи и другие общественные места. Для курортов и курортных территорий это было время полной неопределенности - как выжить и что делать дальше, однако это побудило нас думать об улучшениях и внедрять их, адаптируясь к текущей ситуации", - говорит директор Литовской ассоциации курортов Кристина Цитвариене, подчеркивая, что на литовских курортах уделяется особое внимание правилам эпидемиологической безопасности.

2021 год станет юбилейным для многих курортов Литвы: Бирштонас отмечает свое 175-летие, Игналина отмечает свое 155-летие. И юбиляры, и другие курорты - Друскининкай, Паланга, Аникщяй и Тракай, несмотря на пока еще достаточно непростые условия, предлагают гостям не только развлечения и отдых, но и возможности совмещать отдых с работой.

30 июня представители курортов и курортных зон Литвы на виртуальном мероприятии познакомят латвийских журналистов и других заинтересованных лиц с новостями и предложениями туристического сезона, а также расскажут о связанных с пандемией проблемах и вызовах, которые сегодня стоят перед отраслью.

Литовская ассоциация курортов напоминает, что после возвращения в Латвию из Литвы необходимо соблюдать режим самоизоляции (согласно списку стран, на которые распространяются особые ограничения и меры предосторожности). Однако с 1 июля на всей территории Евросоюза будет официально введен единый цифровой сертификат Covid-19, предоставляющий различные послабления для людей, завершивших полный курс вакцинации.

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