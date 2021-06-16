Количество латвийских туристов в Литве сократилось на 58%

Ущерб от этого, понесенный прошлым летом, не смог компенсировать даже активный внутренний туризм. Однако члены Литовской ассоциации курортов надеются, что нынешний туристический сезон будет более успешным.

До пандемии Covid-19 в Литве количество туристов из Латвии составляло 17,8%, из Польши - 21%, из России - 20,7%, из Беларуси - 19,1%, из Украины -14,2%, из Эстонии - 7,2%.

Однако во время пандемии количество латвийских туристов сократилось на 58,7%, и в 2020 году составило всего лишь 8,7% от общей доли туристического рынка.

"Время пандемии было крайне тяжелым для туристической отрасли, поскольку деятельность была практически остановлена: были закрыты гостиницы, спа-центры, музеи и другие общественные места. Для курортов и курортных территорий это было время полной неопределенности - как выжить и что делать дальше, однако это побудило нас думать об улучшениях и внедрять их, адаптируясь к текущей ситуации", - говорит директор Литовской ассоциации курортов Кристина Цитвариене, подчеркивая, что на литовских курортах уделяется особое внимание правилам эпидемиологической безопасности.

2021 год станет юбилейным для многих курортов Литвы: Бирштонас отмечает свое 175-летие, Игналина отмечает свое 155-летие. И юбиляры, и другие курорты - Друскининкай, Паланга, Аникщяй и Тракай, несмотря на пока еще достаточно непростые условия, предлагают гостям не только развлечения и отдых, но и возможности совмещать отдых с работой.

30 июня представители курортов и курортных зон Литвы на виртуальном мероприятии познакомят латвийских журналистов и других заинтересованных лиц с новостями и предложениями туристического сезона, а также расскажут о связанных с пандемией проблемах и вызовах, которые сегодня стоят перед отраслью.