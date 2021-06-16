Ср, 16.06.2021
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Чего ждут в Беларуси от встречи Байдена и Путина?

Владимир Путин ФОТО: TASS Host Photo Agency Pool via AP

16 июня в Женеве состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Обе стороны анонсировали, что в ходе встречи затронут тему Беларуси. Чего ждать Беларуси от их переговоров? Своими прогнозами с "Нашей Нивой" поделились дипломаты Валерий Ковалевский и Игорь Лещеня. Главный вопрос для аналитиков - будет ли обсуждаться какая-либо компромиссная фигура для Беларуси на фоне того, что легитимность Лукашенко "стремится к нулю".

15 июня по итогам саммита в Брюсселе руководство ЕС и США заявили, что поддерживают народ Беларуси и его требования по соблюдению прав человека и демократии.

"Мы намерены привлечь режим Лукашенко к ответу за эскалацию нарушений прав человека и основных свобод, а также за создание угрозы авиационной безопасности в результате беспрецедентного и неприемлемого принудительного изменения маршрута пассажирского самолета ЕС под ложным предлогом и последующего ареста журналиста в рамках непрекращающихся атак на голоса оппозиции и свободу прессы", говорится в заявлении по итогам саммита.

Валерий Ковалевский, глава Кабинета представителей Светланы Тихановской, представитель по международной политике, в прошлом - сотрудник МИДа

"Не всегда хорошо, что белорусский вопрос обсуждается зарубежными лидерами без участия Беларуси. Правильно бы было, чтобы тема обсуждалась с представителями Беларуси. И я говорю не про официальные власти, а про демократические силы, которых беспокоят интересы именно Беларуси.

Тем не менее, мы рады такой встрече и обсуждению, мы приветствуем, что американская сторона заинтересована в теме. Знаем, что американцы очень хорошо готовятся к встрече, изучают позиции. Само то, что белорусский вопрос был заявлен в повестке дня встречи с Путиным, говорит о том, что американцы намерены занять практичную позицию, а не просто декларативно сказать, что поддерживают суверенитет нашей страны.

Америка понимает роль России в этом кризисе. На сегодня Россия - это часть проблемы, но она же может стать частью решения ситуации. Я больше оптимист - думаю, что Россия может всегда заявить о невмешательстве во внутренние дела другой страны, мол, она не имеет отношения. Но России есть о чем подумать исходя из последних событий в Беларуси: захват самолета, задержание и то, как обращаются с Романом Протасевичем, пытки в прямом эфире.

Очень важно, что международная легитимность Лукашенко стремится к нулю. И для России - это тоже принципиальный момент, потому что сомнительно иметь дела с человеком, которого не признает мир, решения которого не признаются другими странами.

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Дело в том, что документы, которые подписываются Лукашенко, могут быть оспорены. В частности, в офисе Светланы Тихановской говорят, что Лукашенко не имеет права на подписание никаких документов и они не должны быть признаны. Мы призываем к этому на каждой международной встрече. Мы призываем государственных деятелей других стран заявлять России, что подписанные Лукашенко договоры не будут считаться законными. Всё может быть отменено, если документы не соответствуют национальным интересам Беларуси.

Может ли Запад и Россия договориться о замене Лукашенко более компромиссной фигурой? Это колониальный подход. Для США это будет противоречить их позиции, что суверенитет принадлежит народу и народ должен решать такие вопросы.

Во-вторых, будет ли такое решение белорусского кризиса устойчивым? Белорусы вышли в августе на протест с требованием новых выборов. Если сегодня белорусам предложить фигуру, которую они не выбирали и не имеют к ней доверия, то сколько такое решение продержится? Именно протесты стали началом кризиса в Беларуси и именно новые выборы рассматриваются белорусами как разрешение этого кризиса.

Игорь Лещеня, в прошлом - посол Беларуси в Египте, Израиле и Словакии

"Действительно, советник Путина по международной политике Ушаков сообщил, что теме Беларуси планируется уделить внимание. Она будет идти в одном ряду с темами Нагорного Карабаха и ситуации в Украине.

Конечно, российско-американские отношения переживают довольно длительный напряженный период, который можно сравнить с напряженностью между Россией и Евросоюзом. Но российско-американские отношения всегда имели бо́льшую стратегическую составляющую, чем с ЕС. Сам факт встречи говорит о том, что стороны хотят выделить те вопросы, по которым намерены иметь общие правила и взаимопонимание.

Вопрос Беларуси - это не столько про договоренности, сколько про статус. Если белорусская тема есть, а тезисы будут готовиться обеими сторонами, то это значит, что она остается проблемой.

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Если исходить из заявлений Ушакова, то для сторон важны стратегические темы: стабильность, тема выхода из договора о противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности, договор об открытом небе. Вот это главное! И здесь они будут искать точки соприкосновения, так как они важны для обеих сторон.

А уже дальше каждая сторона будет отрабатывать что-то свое. Я думаю, что ни американцы, ни россияне на этой встречи не ждут друг от друга никаких компромиссов. Закончится все тем, что каждая из стран дежурно выскажет свою позицию. США четко проводит политику блюстителя прав человека в мире. Естественно, что судьба Беларуси ей тоже небезразлична.

Что касается России - когда речь заходит о Беларуси и вообще постсоветском пространстве, то российский подход универсален. Я бы вспомнил встречу на другом уровне, потому что они будут сопоставимы - это встреча 5 апреля министра иностранных дел России Лаврова с Верховным представителем Евросоюза по международным делам Жозепом Боррелем. Чем она была примечательна? Мне кажется, там был довольно высокий уровень искренности с российской стороны, пусть и выраженный дипломатическими фразами. Тогда Лавров четко сказал, что Россия рассчитывает на то, чтобы Евросоюз учитывал интересы Москвы на постсоветском пространстве.

Это типичная позиция для встреч глобальных игроков: вот наша сфера влияния, а вот - ваша. Думаю, что-то подобное российской стороной будет высказываться и сейчас. И Байден, и Путин - это политики старой школы.

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Что касается возможности "компромиссной фигуры" - это нереально, думаю. Влияние даже России на Беларусь весомое относительно, а не абсолютно. Лукашенко не выполняет команды Кремля, у него свои интересы: быть хозяином в стране.

Начиная с августа, российская пропаганда четко выдерживает линию: если поддержал протест - значит, попал под влияние Запада. То же самое касалось и меня, когда профессор Пономарева из МГИМО записала меня под "влияние Запада", поскольку протест я поддержал из одной из столиц Евросоюза.

Кремль будет защищать то, что они считают своей сферой интересов. Интересы США повсюду, где есть вопрос демократии и прав человека. Будет перетягивание с обеих сторон, но вряд ли оно будет принципиальное и для Москвы, и для Вашингтона.

Вместе с тем, есть интересные совпадения: официальный Минск не может равнодушно смотреть на российско-американский саммит. МИД России анонсировал на 17-18 июня рабочий визит министра Макея в Москву. Возможность почти по горячим следам, и не по телефону, узнать о том, как обсуждалась белорусская тематика, наверное, одно из оснований при определении дат визита.

И как-то подозрительно именно 15 июня, накануне саммита, российская сторона привлекла публичное внимание к тому факту, что по просьбе официального Минска Тихановская исключена из российской базы данных межгосударственного розыска. Государственное новостное агентство ТАСС и МВД так построили своей диалог, что российские журналисты именно сегодня получили соответствующий комментарий от правоохранителей".

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