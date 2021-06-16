Чего ждут в Беларуси от встречи Байдена и Путина?

15 июня по итогам саммита в Брюсселе руководство ЕС и США заявили, что поддерживают народ Беларуси и его требования по соблюдению прав человека и демократии.

"Мы намерены привлечь режим Лукашенко к ответу за эскалацию нарушений прав человека и основных свобод, а также за создание угрозы авиационной безопасности в результате беспрецедентного и неприемлемого принудительного изменения маршрута пассажирского самолета ЕС под ложным предлогом и последующего ареста журналиста в рамках непрекращающихся атак на голоса оппозиции и свободу прессы", говорится в заявлении по итогам саммита.

Валерий Ковалевский, глава Кабинета представителей Светланы Тихановской, представитель по международной политике, в прошлом - сотрудник МИДа

"Не всегда хорошо, что белорусский вопрос обсуждается зарубежными лидерами без участия Беларуси. Правильно бы было, чтобы тема обсуждалась с представителями Беларуси. И я говорю не про официальные власти, а про демократические силы, которых беспокоят интересы именно Беларуси.

Тем не менее, мы рады такой встрече и обсуждению, мы приветствуем, что американская сторона заинтересована в теме. Знаем, что американцы очень хорошо готовятся к встрече, изучают позиции. Само то, что белорусский вопрос был заявлен в повестке дня встречи с Путиным, говорит о том, что американцы намерены занять практичную позицию, а не просто декларативно сказать, что поддерживают суверенитет нашей страны.

Америка понимает роль России в этом кризисе. На сегодня Россия - это часть проблемы, но она же может стать частью решения ситуации. Я больше оптимист - думаю, что Россия может всегда заявить о невмешательстве во внутренние дела другой страны, мол, она не имеет отношения. Но России есть о чем подумать исходя из последних событий в Беларуси: захват самолета, задержание и то, как обращаются с Романом Протасевичем, пытки в прямом эфире.

Очень важно, что международная легитимность Лукашенко стремится к нулю. И для России - это тоже принципиальный момент, потому что сомнительно иметь дела с человеком, которого не признает мир, решения которого не признаются другими странами.

Дело в том, что документы, которые подписываются Лукашенко, могут быть оспорены. В частности, в офисе Светланы Тихановской говорят, что Лукашенко не имеет права на подписание никаких документов и они не должны быть признаны. Мы призываем к этому на каждой международной встрече. Мы призываем государственных деятелей других стран заявлять России, что подписанные Лукашенко договоры не будут считаться законными. Всё может быть отменено, если документы не соответствуют национальным интересам Беларуси.

Может ли Запад и Россия договориться о замене Лукашенко более компромиссной фигурой? Это колониальный подход. Для США это будет противоречить их позиции, что суверенитет принадлежит народу и народ должен решать такие вопросы.