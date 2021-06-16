Чего ждут в Беларуси от встречи Байдена и Путина?

Игорь Лещеня, в прошлом - посол Беларуси в Египте, Израиле и Словакии
"Действительно, советник Путина по международной политике Ушаков сообщил, что теме Беларуси планируется уделить внимание. Она будет идти в одном ряду с темами Нагорного Карабаха и ситуации в Украине.
Конечно, российско-американские отношения переживают довольно длительный напряженный период, который можно сравнить с напряженностью между Россией и Евросоюзом. Но российско-американские отношения всегда имели бо́льшую стратегическую составляющую, чем с ЕС. Сам факт встречи говорит о том, что стороны хотят выделить те вопросы, по которым намерены иметь общие правила и взаимопонимание.
Вопрос Беларуси - это не столько про договоренности, сколько про статус. Если белорусская тема есть, а тезисы будут готовиться обеими сторонами, то это значит, что она остается проблемой.
Если исходить из заявлений Ушакова, то для сторон важны стратегические темы: стабильность, тема выхода из договора о противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности, договор об открытом небе. Вот это главное! И здесь они будут искать точки соприкосновения, так как они важны для обеих сторон.
А уже дальше каждая сторона будет отрабатывать что-то свое. Я думаю, что ни американцы, ни россияне на этой встречи не ждут друг от друга никаких компромиссов. Закончится все тем, что каждая из стран дежурно выскажет свою позицию. США четко проводит политику блюстителя прав человека в мире. Естественно, что судьба Беларуси ей тоже небезразлична.
Что касается России - когда речь заходит о Беларуси и вообще постсоветском пространстве, то российский подход универсален. Я бы вспомнил встречу на другом уровне, потому что они будут сопоставимы - это встреча 5 апреля министра иностранных дел России Лаврова с Верховным представителем Евросоюза по международным делам Жозепом Боррелем. Чем она была примечательна? Мне кажется, там был довольно высокий уровень искренности с российской стороны, пусть и выраженный дипломатическими фразами. Тогда Лавров четко сказал, что Россия рассчитывает на то, чтобы Евросоюз учитывал интересы Москвы на постсоветском пространстве.
Это типичная позиция для встреч глобальных игроков: вот наша сфера влияния, а вот - ваша. Думаю, что-то подобное российской стороной будет высказываться и сейчас. И Байден, и Путин - это политики старой школы.
Что касается возможности "компромиссной фигуры" - это нереально, думаю. Влияние даже России на Беларусь весомое относительно, а не абсолютно. Лукашенко не выполняет команды Кремля, у него свои интересы: быть хозяином в стране.
Начиная с августа, российская пропаганда четко выдерживает линию: если поддержал протест - значит, попал под влияние Запада. То же самое касалось и меня, когда профессор Пономарева из МГИМО записала меня под "влияние Запада", поскольку протест я поддержал из одной из столиц Евросоюза.
Кремль будет защищать то, что они считают своей сферой интересов. Интересы США повсюду, где есть вопрос демократии и прав человека. Будет перетягивание с обеих сторон, но вряд ли оно будет принципиальное и для Москвы, и для Вашингтона.
Вместе с тем, есть интересные совпадения: официальный Минск не может равнодушно смотреть на российско-американский саммит. МИД России анонсировал на 17-18 июня рабочий визит министра Макея в Москву. Возможность почти по горячим следам, и не по телефону, узнать о том, как обсуждалась белорусская тематика, наверное, одно из оснований при определении дат визита.
И как-то подозрительно именно 15 июня, накануне саммита, российская сторона привлекла публичное внимание к тому факту, что по просьбе официального Минска Тихановская исключена из российской базы данных межгосударственного розыска. Государственное новостное агентство ТАСС и МВД так построили своей диалог, что российские журналисты именно сегодня получили соответствующий комментарий от правоохранителей".