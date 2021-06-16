Уже в пятницу в трех торговых центрах откроются центры вакцинации

С сегодняшнего дня в этих трех торговых центрах уже можно предварительно записаться на вакцинацию, при этом планируется, что вакцинация в пунктах, открытых в торговых центрах, будет возможна и без предварительной записи.

21 июня в других торговых центрах заработают еще три пункта вакцинации, в том числе в двух торговых центрах в Риге - Alfa и Akropole, а также в Лиепае - в XL Sala. 28 июня пункт вакцинации откроется в торговом центре Riga Plaza.

Открыть пункты вакцинации планируется и в других торговых центрах в Риге, в том числе в Origo, Olimpia, SAGA, Sky & More, Mols, Ozols, а также в региональных торговых центрах - Korso в Юрмале и Ditton House в Даугавпилсе.

Юхневича сообщила, что в настоящее время вакцины поставляются в больших количествах, однако интерес людей к вакцинации снижается, поэтому важно реализовать новый план, который предусматривает создание пунктов вакцинации ближе к людям, в частности, в торговых центрах.

Параллельно ведется работа и над новыми стимулирующими мероприятиями, которые будут предусматривать дополнительные бонусы для привитых.

В целях содействия эффективному использованию ресурсов планируется заменить два центра вакцинации национального уровня - в конференц-центре Atta и выставочном холле на Кипсале в Риге - разветвленной сетью пунктов вакцинации по всей территории Латвии, в которую войдут как минимум 25 новых пунктов вакцинации, сообщил Минздрав.

Как указывается в сообщении министерства, не позднее 31 июля было бы целесообразно закрыть два национальных центра вакцинации, заменив их разветвленной сетью пунктов вакцинации. Восемь из них будут находиться в Риге, по два - в Лиепае и Даугавпилсе, по одному - в Валмиере, Сигулде, Вентспилсе, Кулдиге, Екабпилсе, Резекне, Юрмале, Прейли, Бауске и т. д.

В каждом из пунктов планируется обеспечить работу по крайней мере одной медицинской бригады, которая сможет обслуживать в среднем 300 человек в день. Таким образом, общий охват вакцинацией в 25 новых пунктах может составить до 7500 вакцинаций в неделю.

Также, по оценке Министерства здравоохранения, необходимо открыть пункты на городских и краевых рынках, различных общественных мероприятиях, организовать выездные вакцинации в мобильных палатках, на ярмарках, концертах и других массовых мероприятиях, а также в других общественных зданиях и помещениях.