Ср, 16.06.2021
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Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

Сборная России одержала первую победу на Евро

Футболисты сборной России ФОТО: EPA/Scanpix

Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия с минимальным счётом обыграла сборную Финляндии.

Матч проходит в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Состав сборной России существенно изменился по сравнению с первым матчем. Так, например, в воротах российской сборной вместо Антона Шунина появился голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.

Финны открыли счёт в матче уже на 3-й минуте благодаря точному удару головой Йоэля Похьянпало, однако арбитр встречи отменил взятие ворот после просмотра VAR, зафиксировав оффсайд у нападающего сборной Финляндии.

На 26-й минуте защитник сборной России Марио Фернандес получил травму в результате верхового единоборства при подключении в атаку. 30-летнего игрока унесли с поля на носилках, а вместо него в игру вступил защитник "Зенита" Вячеслав Караваев.

Россиянам удалось открыть счёт на второй добавленной минуте к первому тайму. Артём Дзюба сделал скидку на Алексея Миранчука, который ударом с левой направил мяч в дальнюю девятку.

Во втором тайме командам не удалось поразить ворота друг друга, несмотря на несколько опасных моментов.

Напомним, в первом туре группового этапа Евро-2020 Россия уступила Бельгии (0:3), а Финляндия обыграла Данию (1:0). В заключительном третьем туре группового этапа сборная России встретится с Данией, а Финляндия с Бельгией. Матчи пройдут 21 июня.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

  • 16 июня, 19:00, Турция - Уэльс
  • 16 июня, 22:00, Италия - Швейцария

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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