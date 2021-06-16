Промах Гарета Бэйла с пенальти не помешал Уэльсу обыграть Турцию

Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Баку и завершился со счётом 2:0 в пользу валлийцев.

Счёт в матче на 42-й минуте открыл полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси. На 60-й минуте турецкий защитник Зеки Челик сбил Гарета Бэйла на углу штрафной, судья назначил пенальти и лидер валлийцев сам исполнил пенальти, однако пробил выше ворот.

В компенсированное время встречи преимущество валлийцев упрочил защитник Коннор Робертс, которому ассистировал Гарет Бэйл.

Напомним, сборные Турции и Ульса выступают в одной группе с Италией и Швейцарией, которые также проведут матч сегодня.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

16 июня, 22:00, Италия - Швейцария