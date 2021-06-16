Промах Гарета Бэйла с пенальти не помешал Уэльсу обыграть Турцию
Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Уэльса обыграла команду Турции.
Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Уэльса обыграла команду Турции.
Матч проходил на стадионе "Олимпийский" в Баку и завершился со счётом 2:0 в пользу валлийцев.
Счёт в матче на 42-й минуте открыл полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси. На 60-й минуте турецкий защитник Зеки Челик сбил Гарета Бэйла на углу штрафной, судья назначил пенальти и лидер валлийцев сам исполнил пенальти, однако пробил выше ворот.
В компенсированное время встречи преимущество валлийцев упрочил защитник Коннор Робертс, которому ассистировал Гарет Бэйл.
Напомним, сборные Турции и Ульса выступают в одной группе с Италией и Швейцарией, которые также проведут матч сегодня.
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