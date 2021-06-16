Чт, 17.06.2021
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Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

Италия обыграла Швейцарию и первой вышла в плей-офф Евро-2020

Футболисты сборной Италии ФОТО: Pool via REUTERS/Scanpix

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Италии крупно обыграла команду Швейцарии.

Матч прошёл на стадионе "Олимпико" в Риме и завершился победой итальянской команды со счётом 3:0.

Голами в составе итальянской сборной отметились Чиро Иммобиле и Мануэль Локателли, который оформил дубль.

После двух туров на групповом этапе в активе сборной Италии 6 очков и первое место в группе. Таким образом, команда Роберто Манчини первой на турнире гарантировала себе выход в плей-офф.

Второе место в группе на данный момент занимает Уэльс (4 очка), у Швейцарии 1 очко и 3-я позиция, а Турция без очков и занимает 4-е место.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

  • 17 июня, 16:00, Украина - Северная Македония
  • 17 июня, 19:00, Дания - Бельгия
  • 17 июня, 22:00, Нидерланды - Австрия

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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