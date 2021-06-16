Италия обыграла Швейцарию и первой вышла в плей-офф Евро-2020
В матче второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Италии крупно обыграла команду Швейцарии.
В матче второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Италии крупно обыграла команду Швейцарии.
Матч прошёл на стадионе "Олимпико" в Риме и завершился победой итальянской команды со счётом 3:0.
Голами в составе итальянской сборной отметились Чиро Иммобиле и Мануэль Локателли, который оформил дубль.
После двух туров на групповом этапе в активе сборной Италии 6 очков и первое место в группе. Таким образом, команда Роберто Манчини первой на турнире гарантировала себе выход в плей-офф.
Второе место в группе на данный момент занимает Уэльс (4 очка), у Швейцарии 1 очко и 3-я позиция, а Турция без очков и занимает 4-е место.
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