Видео ⟩ Adaži Eagle: В Латвии прошли учения боевой группы НАТО

В учениях Adaži Eagle приняли участие 600 Британских и Французских солдат, 107 машин, в том числе Британские боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, стрелковое оружие и боевой вертолет Apache. Французское вооружение - танки Leclerc и легкие боевые бронетранспортеры.
В ходе учений отрабатывалась способность военных различных подразделений из ряда стран работать в единой команде.
Британские военные высоко оценили полигон в Адажи, так как здесь предоставляется уникальная возможность свободно тренироваться как танковым полкам, так и пехоте и воздушным подразделениям.
Присутствующие журналисты во время учений смогли понаблюдать комплексную боевую стрельбу: авиации, артиллерии и запечатлеть маневры пехоты и тяжелой техники.