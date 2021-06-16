Ср, 16.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Видео ⟩ Adaži Eagle: В Латвии прошли учения боевой группы НАТО

На полигоне в Адажи с 11 до 16 июня прошли военные учения Adaži Eagle, в которых принимала участие боевая группа НАТО, которая последние несколько лет дислоцирована в Эстонии и возглавляется Великобританией.

В учениях Adaži Eagle приняли участие 600 Британских и Французских солдат, 107 машин, в том числе Британские боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, стрелковое оружие и боевой вертолет Apache. Французское вооружение - танки Leclerc и легкие боевые бронетранспортеры.

В ходе учений отрабатывалась способность военных различных подразделений из ряда стран работать в единой команде.

Британские военные высоко оценили полигон в Адажи, так как здесь предоставляется уникальная возможность свободно тренироваться как танковым полкам, так и пехоте и воздушным подразделениям.

Присутствующие журналисты во время учений смогли понаблюдать комплексную боевую стрельбу: авиации, артиллерии и запечатлеть маневры пехоты и тяжелой техники.

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