В Литве за сутки подтверждено 126 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 59

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 126 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались три человека, сообщил в среду Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки было проведено 9 185 молекулярных тестов (ПЦР) и 4 693 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 тыс. жителей составил 102,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4148 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 59, то есть 1,4%.

За сутки введены 10 588 доз вакцины, всего привит 530 531 человек, курс вакцинации завершили 357 374 человека. Охват вакцинацией взрослого населения Эстонии составляет 49%.