Хоккеист сборной Латвии Рихард Маренис продолжит карьеру в Швеции

28-летний нападающий присоединился к хоккейному клубу "Кируна" в середине прошлого сезона. В 31 матче Маренис отметился 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Руководство команды в своём сообщении выразило удовлетворение, что контракт с игроком продлён ещё на один сезон.

В сообщении клуба Марениса характеризуют как техничного, агрессивного и результативного игрока с опытом выступлений на чемпионатах мира. Нападающий представлял Латвию на ЧМ-2019 и ЧМ-2021.

На минувшем чемпионате мира в Риге Маренис провёл все семь матчей, но не смог набрать ни одного очка.

"Кируна" выступает в третьем по силе дивизионе Швеции, новый сезон которого начнётся в начале октября.