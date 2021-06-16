Хоккеист сборной Латвии Рихард Маренис продолжит карьеру в Швеции
Нападающий сборной Латвии по хоккею Рихард Маренис продолжит выступать в шведском клубе "Кируна", сообщает официальный сайт команды.
Нападающий сборной Латвии по хоккею Рихард Маренис продолжит выступать в шведском клубе "Кируна", сообщает официальный сайт команды.
28-летний нападающий присоединился к хоккейному клубу "Кируна" в середине прошлого сезона. В 31 матче Маренис отметился 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.
Руководство команды в своём сообщении выразило удовлетворение, что контракт с игроком продлён ещё на один сезон.
В сообщении клуба Марениса характеризуют как техничного, агрессивного и результативного игрока с опытом выступлений на чемпионатах мира. Нападающий представлял Латвию на ЧМ-2019 и ЧМ-2021.
На минувшем чемпионате мира в Риге Маренис провёл все семь матчей, но не смог набрать ни одного очка.
"Кируна" выступает в третьем по силе дивизионе Швеции, новый сезон которого начнётся в начале октября.
За время своей карьеры Маренис также провёл 69 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за рижское "Динамо". На счету нападающего 5 шайб и 4 результативные передачи.