Ср, 16.06.2021
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Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Хоккеист сборной Латвии Рихард Маренис продолжит карьеру в Швеции

Рихард Маренис ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Нападающий сборной Латвии по хоккею Рихард Маренис продолжит выступать в шведском клубе "Кируна", сообщает официальный сайт команды.

28-летний нападающий присоединился к хоккейному клубу "Кируна" в середине прошлого сезона. В 31 матче Маренис отметился 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Руководство команды в своём сообщении выразило удовлетворение, что контракт с игроком продлён ещё на один сезон.

В сообщении клуба Марениса характеризуют как техничного, агрессивного и результативного игрока с опытом выступлений на чемпионатах мира. Нападающий представлял Латвию на ЧМ-2019 и ЧМ-2021.

На минувшем чемпионате мира в Риге Маренис провёл все семь матчей, но не смог набрать ни одного очка.

"Кируна" выступает в третьем по силе дивизионе Швеции, новый сезон которого начнётся в начале октября.

За время своей карьеры Маренис также провёл 69 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за рижское "Динамо". На счету нападающего 5 шайб и 4 результативные передачи.

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