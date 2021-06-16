Ср, 16.06.2021
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Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения
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"Мы говорили на одном языке". В Женеве прошла встреча Байдена и Путина. О чем они говорили?
Дополнено в 21:00

  • Путин и Байден договорились о возвращении послов в столицы США и России
ФОТО: SCANPIX

В Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встретились в статусе глав государств впервые, пишет Reuters.

Встреча прошла на вилле Ла Гранж в Женеве.

Во время протокольной съемки для СМИ президент России поблагодарил американского коллегу за инициативу проведения встречи, а также выразил надежду, что она будет продуктивной, так как "в российско-американских отношениях накопилось много вопросов", пишет ТАСС.

В свою очередь Байден отметил, что в его планах было обсудить с Путиным разногласия и сферы потенциального сотрудничества.

В 16:20 по рижскому времени стало известно, что переговоры в узком составе закончились, всего они продлились около 2 часов - так РИА Новости сообщили в Кремле.

По итогам переговоров президенты дают отдельные пресс-конференции.

Путин:

Как сообщил Путин, в ходе переговоров был затронуто много тем, включая сотрудничество в Арктике. Путин сообщил, что в ближайшее время будет решен вопрос о возвращении посла РФ в США и наоборот. Тема Украины, по словам лидера РФ, "затрагивалась мазком". Путин также сказал, что Россия и США - крупнейшие ядерные державы в мире.

На вопросы о хакерских атаках Путин уверил, что Россия и США готовы к сотрудничестве в сфере кибербезопасности, на вопрос об Украине подчеркнул, что Минские соглашения не соблюдаются не по вине России.

Отвечая на вопрос о Навальном, Путин снова не произнес его фамилию. Использовав слова "этот гражданин" Путин сообщил, что тот нарушил правила условного срока, знал, что нарушает закон и сознательно шел на то, чтобы его арестовали. Также Путин заявил, что ФБК "давал инструкции, как готовить "коктейли Молотова"".

Путин рассказал, что в беседе с Байденом обсуждалось то, как тот назвал его убийцей - глава США, по словам Путина "объяснился". Далее Путин припомнил убийства на улицах городов США и Европы, тюрьму в Гуантанамо, авиаудары по Ираку, намекнув на несоблюдение прав человека.

На вопрос об оппозиции Путин напомнил о протестах Black Lives Matter в США. "Мы не хотим допустить, чтобы такое же произошло у нас", - сказал он.

"Мы говорили на одном языке. Необязательно заглядывать в душу. Мы защищаем в первую очередь свои народы", - рассказал Путин о ходе встречи, почему-то с трудом подбирая слова.

Байден и Путин договорились о возвращении послов в столицы США и России

Путин сообщил, что договорился с Байденом о возвращении российского посла в Вашингтон, а американского - в Москву.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что посол РФ в США Анатолий Антонов "до конца месяца точно вернется в Вашингтон".

Антонов уехал в Москву в середине марта - его вызвали для консультаций после интервью Джо Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

Посол США в России Джон Салливан уехал из Москвы 22 апреля для консультаций с новой администрацией Белого дома после того, как 15 апреля США ввели новые санкции в отношении России, включавшие высылку из Вашингтона десяти дипломатов из России.

Байден:

"Важно, что мы встретились лицом к лицу, чтобы не было никаких недомолвок. Я пришел сделать, то что я сделал". По словам Байдена, поднимался вопрос не только Украины, но и Беларуси. Байден дает позитивную оценку разговору и подчеркивает, что США не могут диктовать всему миру свою позицию.

"Нам не обязательно обниматься и петь песни, однако все понимают, что холодная война сейчас ни в чьих интересах. Мне кажется, он со мной согласен," - сказал Байден.

Байден раздраженно отказался снова отвечать на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В целом Байден согласился, что лучше узнал Путина.

Как отмечает Русская служба ВВС, Байден совершает первое турне в Европу в качестве президента США. В Женеву он прилетел после саммита стран-членов НАТО в Брюсселе, а до этого был на переговорах "Большой семерки" в Британии.

Для Путина поездка в Женеву стала первым зарубежным визитом за последние полтора года. Он летал в Иерусалим в январе 2020 года, после чего из-за пандемии перешел на встречи по видеосвязи.

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До Байдена Путин за 20 лет руководства Россией вел переговоры с четырьмя американскими президентами - Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

Встреча Путина и Байдена состоится в момент, когда отношения между Россией и США, по оценке самих президентов, находятся в худшем состоянии со времен холодной войны.

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