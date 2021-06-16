Беларусь из-за авиасанкций недополучит сотни миллионов долларов

Западные авиакомпании прекратили летать в воздушном пространстве над Беларусью и не перечисляют в бюджет страны плату за пролет.

"Из-за этого страна может недополучить 50-60 млн долларов в год",- сказал Бабицкий. Второй канал влияния авиасанкций это сборы, которые недополучит белорусский аэропорт. Страна может недополучить 50-100 млн долларов из-за потери доходов, связанных с авиатранзитом.

Кроме того, добавил Бабицкий, примерно столько же может недополучить национальная авиакомпания "Белавиа".

Напомним, в мае Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. В начале июня Совет Евросоюза официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам пролет над территорией Евросоюза и доступ в аэропорты ЕС.

Перечисленные авиасанкции были введены после того, как 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Директор авиакомпании Ryanair Майкл О`Лири на заседании транспортного комитета Палаты общин парламента Великобритании 15 июня дал показания о ситуации с вынужденной посадкой самолета в Минске. Он заявил о преднамеренном нарушении властями Беларуси всех международных авиационных правил и норм безопасности.