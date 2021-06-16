Минус ещё одни соревнования: чемпионат мира по пауэрлифтингу перенесён из Беларуси в Швецию

"Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить лучшие условия для всех команд. Мы хотим провести мероприятие специально для спортсменов. Это будет незабываемый опыт для всех, кто посетит этот чемпионат мира здесь, в Хальмстаде", - уверен глава IPF.