Ср, 16.06.2021
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Минус ещё одни соревнования: чемпионат мира по пауэрлифтингу перенесён из Беларуси в Швецию

ФОТО: victorious_fit/ Pixabay

Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу 2021 года должен был пройти в Беларуси, однако федерация IPF решила перенести его в Швецию. Спортивные чиновники назвали это "тяжёлым решением".

"IPF несёт ответственность за здоровье и безопасность своих атлетов, тренеров и чиновников, и поэтому это было единственное логичное решение", - заявил директор федерации Гастон Парадж.

Чемпионат мира будет проведён в штаб-квартире IPF в Хальмстаде, Швеция.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить лучшие условия для всех команд. Мы хотим провести мероприятие специально для спортсменов. Это будет незабываемый опыт для всех, кто посетит этот чемпионат мира здесь, в Хальмстаде", - уверен глава IPF.

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По его словам, уже сейчас 600 спортсменов со всего мира готовятся к соревнованиям.

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