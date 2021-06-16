Минус ещё одни соревнования: чемпионат мира по пауэрлифтингу перенесён из Беларуси в Швецию

"IPF несёт ответственность за здоровье и безопасность своих атлетов, тренеров и чиновников, и поэтому это было единственное логичное решение", - заявил директор федерации Гастон Парадж.
Чемпионат мира будет проведён в штаб-квартире IPF в Хальмстаде, Швеция.
"Мы сделаем всё возможное, чтобы обеспечить лучшие условия для всех команд. Мы хотим провести мероприятие специально для спортсменов. Это будет незабываемый опыт для всех, кто посетит этот чемпионат мира здесь, в Хальмстаде", - уверен глава IPF.
По его словам, уже сейчас 600 спортсменов со всего мира готовятся к соревнованиям.