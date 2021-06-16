Главное за 16 июня ⟩ Встреча Путина и Байдена, новый парк развлечений и "превосходная новость" о вакцинах

События дня:

"Мы говорили на одном языке". В Женеве прошла встреча Байдена и Путина. О чем они говорили? В Женеве прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Они встретились в статусе глав государств впервые и обсудили множество вопросов. Также президенты договорились о возвращении послов в столицы обоих государств.

Кто вам платит? 〉 Вход только с COVID-сертификатом - "сортировка", дискриминация или новая реальность? Самые жаркие дебаты в социальных сетях - о новых правилах посещения ресторанов, спортклубов и различных мероприятий по Covid-сертификатам. Пока заболеваемость в Латвии не упала ниже заветных 50 на 100 000 населения, вакцинированные или переболевшие имеют больше возможностей, чем те, кто принял решение не прививаться. Очередной эфир "Кто вам платит?" - о новой реальности в Латвии.

Второй задержанный по делу Адамсонса - гражданин России, а сам депутат серьезно болен. Второй задержанный по уголовному делу депутата Сейма Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России, - гражданин РФ, сообщает агентство LETA со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении информацию. Семья и друзья депутата же всерьез беспокоятся о состоянии его здоровья.

Пытки и убийства мирных жителей: зверства российских наемников в ЦАР. Российские наемники, принимающие участие в военных операциях в Центральноафриканской Республике (ЦАР), виновны в зверствах по отношению к гражданским лицам, пришло к выводу расследование CNN и исследовательской организации The Sentry.

Коронавирус:

Выявлено 156 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель упал до 134. Скончались 11 пациентов. В больницах находятся 277 пациентов. За последние сутки проведено 9053 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,7%. Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 403 человека, скончались 2475 заразившихся.

"Превосходная новость": ученые подтвердили высокую эффективность вакцин против всех вариантов коронавируса. Несмотря на то, что "индийский" вариант коронавируса (Дельта) является более заразным и представляет большую опасность для тех, кто успел получить только одну дозу вакцины из двух, прививка все равно обеспечивает высокий уровень защиты (свыше 90%) как от тяжелой формы Covid-19, так и от летального исхода.

Министр: вакцинация от Covid-19 - основное условие очного обучения осенью. Министр образования и науки напомнила, что от удаленного обучения больше всего пострадала начальная школа. В вопросе возобновления очного обучения ученики и учителя также в значительной степени зависят от участия общества в процессе вакцинации.

В Москве ввели обязательную вакцинацию для чиновников и работников сферы услуг. В Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводится обязательная вакцинация для работников сферы услуг и чиновников. Привить должны 60% людей, работающих в отраслях, список которых составили власти. Соответствующий указ подписала главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Почитать, чтобы отвлечься:

10 самых распространенных ошибок при жарке шашлыка. Выбор мяса и маринада, безусловно, очень важен для качества шашлыка, но на этот раз не об этом. Предположим, мясо отобрано самое лучшее и оно идеально замариновано, но и этого недостаточно. Все еще что-то может пойти не так!

Человек, который поет оперные арии на улицах Риги. Кто он? Улдис Лейшкалнс. Яркий. Заметный. Такой добротный латыш. Бывший оперный солист. В голове держит не только оперные арии, но и все, произошедшее с ним.

В Domina Shopping сдан в эксплуатацию самый большой в Латвии парк отдыха и развлечений. В июне этого года в эксплуатацию сдана новопостроенная развлекательная зона в торговом центре Domina Shopping. В строительные работы инвестировано 9,5 млн евро, а общая площадь новых помещений составляет 7000 кв. м. В результате в т/ц Domina Shopping уже совсем скоро откроется самый большой в Латвии парк отдыха и развлечений для всей семьи в помещениях.

В Латвии теперь будет несколько новых памятных дней. Запоминаем даты! Сейм сегодня, 16 июня, утвердил в окончательном чтении поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", которые предусматривают введение нескольких новых памятных дней - всего их будет четыре.