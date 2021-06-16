Чт, 17.06.2021
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Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Один из лучших бомбардиров "Вирслиги" Юнуса Муритала перешёл в "Ригу"

Юнуса Муритала ФОТО: Zigismunds Zālmanis, Riga FC

Нигерийский нападающий Юнуса Муритала до конца сезона будет выступать за футбольный клуб "Рига", сообщает официальный сайт команды.

Аренда игрока предусматривает право выкупа футболиста по окончании сезона.

21-летний футболист начал сезон в составе рижской "Метты", за которую успел забить девять мячей и с этим показателем занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Латвии.

Примечательно, что первое место в этом списке занимает черногорский футболист "Риги" Стефан Милошевич, на счету которого 13 забитых мячей.

Муритала родился 2 апреля 2000 года в самом крупном городе Нигерии Лагосе. До переезда в Латвию нападающий успел поиграть в Турции и Бельгии.

Напомним, неделю назад главным тренером "Риги" стал латвийский специалист Андрис Рихертс, который перед этим тренировал "Метту".

В следующем туре чемпионата Латвии, который пройдёт 17 июня, "Рига" сыграет с РФШ. Обе команды имеют в своём активе по 32 очка и возглавляют турнирную таблицу "Вирслиги".

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