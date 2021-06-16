Один из лучших бомбардиров "Вирслиги" Юнуса Муритала перешёл в "Ригу"

Аренда игрока предусматривает право выкупа футболиста по окончании сезона.

21-летний футболист начал сезон в составе рижской "Метты", за которую успел забить девять мячей и с этим показателем занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Латвии.

Примечательно, что первое место в этом списке занимает черногорский футболист "Риги" Стефан Милошевич, на счету которого 13 забитых мячей.

Муритала родился 2 апреля 2000 года в самом крупном городе Нигерии Лагосе. До переезда в Латвию нападающий успел поиграть в Турции и Бельгии.

Напомним, неделю назад главным тренером "Риги" стал латвийский специалист Андрис Рихертс, который перед этим тренировал "Метту".