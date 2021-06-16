Видео ⟩ "Если бы знала, никогда бы не поехала!" Австралийская латышка о возвращении в Латвию

Во время Второй мировой войны ее родители бежали из страны, и женщина всю жизнь прожила в Австралии. Бригите тогда было 7 лет. Ее родители убеждали дочь вернуться на родину, когда Латвия снова станет свободной страной.

Женщина прожила в Австралии 67 лет, когда решила переехать в Латвию. Ее близкие не возражали против этого решения.

Бригита решила искать квартиру и стать частью латвийского общества, отличного от австралийского.

"Если бы я знала то, что знаю сегодня, никогда бы не переехала. Как сюда ехать - нет никакого порядка!" - говорит Бригита.

У пожилой женщины минимальные навыки работы с компьютером и Интернетом, поэтому ей приходится искать другие способы получить необходимую информацию от государственных и муниципальных органов.

"Если я где-нибудь попрошу информацию [следует ответ] - посмотрите в компьютере! Откуда мне знать, как искать, если я вообще не могу с ним справиться!" - продолжает пожилая женщина.

В 2017 году с Бригитой случился неприятный инцидент - она ​​сломала бедро на скользком тротуаре и до сих пор чувствует последствия. Ее возмутило отношение к ней персонала больницы.

"Меня даже не спросили, была ли я одна или меня кто-то ждал. Я не знала, как оттуда добраться домой! Меня увезла скорая помощь. Мы в Австралии к этому привыкли - если везут на машине скорой помощи, то и домой привозят. Но здесь вам нужно обо всем заботиться самим", - отмечает Бригита.

По возвращении из больницы домой женщине самой нужно было думать, как с переломом бедра попасть на третий этаж, где находится ее квартира.

Она также возмущена тем, что ее австралийская пенсия облагается налогом.

"Когда мне звонят друзья из Австралии и говорят, что тоже хотят поехать жить в Латвию, я говорю - ради бога, не нужно!

Будете несчастливы и уже скоро вернетесь обратно", - говорит Бригита.

Всем, кто планирует вернуться в Латвию, предлагается связаться с контактными лицами по реэмиграции в регионах Латвии, которые предоставят всю необходимую информацию. Однако эти контакты находятся в Интернете, что для Бригиты - неприемлемый вариант.

Представитель Госдепартамента планирования устойчивого развития VARAM призывает в таких случаях звонить в справочную службу, как это делали все около 20 лет назад.