Выявлен 141 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель упал до 125,8

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 134 до 125,8 случая.

За последние сутки проведено 9644 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,5%.