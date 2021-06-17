Чт, 17.06.2021
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Выявлен 141 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель упал до 125,8

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 141 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались 7 заболевших.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • три человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 134 до 125,8 случая.

За последние сутки проведено 9644 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,5%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 544 человека.

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