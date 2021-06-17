Выявлен 141 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель упал до 125,8
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 141 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались 7 заболевших.
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 141 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались 7 заболевших.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 134 до 125,8 случая.
За последние сутки проведено 9644 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,5%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 544 человека.