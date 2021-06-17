На сегодняшний день в Латвии было использовано более миллиона доз вакцины против Covid-19

В понедельник первую дозу получили 25% привитых за прошедшие сутки. Остальные получили вторую дозу от "Covid-19" или вакцину "Johnson & Johnson" ("J&J").

За прошедшие сутки от Covid-19 были привиты 13 186 человек, из которых 3490 человек получили первую дозу и 8 423 человека получили вторую дозу. Еще 1355 человек получили однократную вакцину J&J.

Всего от Covid-19 в Латвии привиты одной дозой 554 084 человека, а 454 652 человека завершили процесс вакцинации.

Завершившими процесс вакцинации считаются люди, получившие обе дозы вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna, или вакцину Johnson & Johnson (J&J), для которой требуется только одна доза. Иммунитет к вирусу Covid-19 после получения разных вакцин вырабатывается в разное время.

К 17 июня в стране было использовано 1 008 736 инъекций вакцин от Covid-19.

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1887600 человек, то есть 29,35% населения получили первую дозу вакцин от Covid-19, а обе дозы - 24,09%.

Вчера в Латвии было использовано 2998 первых доз вакцины Pfizer/BioNTech и 4927 вторых доз этой вакцины, 406 первых доз вакцины Moderna и 1162 вторых дозы этой вакцины, четыре первые дозы вакцины AstraZeneca и 2334 вторых дозы этой вакцины, а также 1355 доз вакцины J&J, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.