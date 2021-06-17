Чт, 17.06.2021
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Яунземе надеется, что все те, кто получили пособия по простоям изменят свое отношение к уплате налогов

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Пособие за простой в размере 500 евро получили также те лица, за которых работодатели никогда не платили налоги на такую ​​сумму, заявила в среду  на ежегодной конференции по теневой экономике генеральный директор Службы государственных доходов (VID), Иева Яунземе, выразив надежду, что это заставит получателей пособий по простою думать более осознанно в отношении налогов.

Глава VID сказала, что весной 2020 года меры поддержки по смягчению кризиса Covid-19 были "очень значительными" для тех, кто вовлечен в теневую экономику, потому что год назад пособие по простою было привязано к сумме уплаченных налогов. Яунземе выразила уверенность, что это решение было правильным.

С другой стороны, когда меры поддержки были возобновлены осенью, минимальный размер пособия по простою был установлен в размере 500 евро, его также получали сотрудники и самозанятые лица, которые сами за себя или для за кого-то работодатели в правовой экономике "никогда не платили налоги с такой суммы", - сказала Яунземе.

"По сути, эти пособия им выплачивали другие люди, за которых налог уплачен в полном объеме.

Я надеюсь, что те, кто получили эту помощь оценят то, как другие жертвовали ради них, и изменят свою модель повеления", - сказала Яунземе.

По ее словам, если этого не произойдет, деньги, выплаченные в виде пособий, были потрачены впустую.

Яунземе добавила, что субсидии компаниям на пополнение оборотных средств были привязаны к фонду оплаты труда, и эту поддержку получали только те компании, которые платили подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования.

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