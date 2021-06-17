"Не зря мы приглашали министра экономики на тренировку"

- сказал в эфире программы Кузнецов. Это был ответ на вопрос о том, есть ли у отрасли план выхода из тяжелой экономической ситуации.

"Провел ему такую мини-тренировку легкую, мы общались. И мы в таком интенсивном диалоге больше уже не своей прямой работой занимаемся, а просто политической деятельностью. (...) У нас есть план, мы надеемся, что правительство свое обещание сдержит. В понедельник нам обещали все три министерства - особенно экономики и здравоохранения - финансовую поддержку, поскольку государство ограничивает нашу деятельность", - сказал Кузнецов, добавив, что, например, Lemon Gym после открытия загружен лишь на 10%.