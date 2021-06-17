Футболист сборной Латвии Андрей Цыганик покинет "Зарю" из Луганска

24-летний футболист в данный момент находится в отпуске в Латвии и в ближайшее время отправится в Украину, чтобы уладить этот вопрос.

По данным RUS TVNET, интерес к футболисту проявляют клубы из Греции, Кипра, Словакии, Польши и Германии.

Андрей Цыганик перешёл в "Зарю" в начале 2020 года и дебютировал в чемпионате Украины 4 марта в матче против "Львова". В минувшем сезоне латвийский футболист вместе с клубом стал бронзовым призёром чемпионата, а также финалистом Кубка Украины.

До перехода в "Зарю" полузащитник выступал в латвийском клубе РФШ, с которым стал вице-чемпионом страны и завоевал Кубок Латвии. Ранее Цыганик выступал в системе леверкузенского "Байера" и "Шальке" из Гельзенкирхена. Кроме того, футболист успел поиграть в команде "Камбуур" из Первой лиги Нидерландов.