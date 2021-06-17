Видео ⟩ "Разбитое сердце" и 2,14 промилле: полиция задержала молодых людей на BMW

Около пяти утра компания молодых людей организовала праздник не только для себя, но и для жителей всего Курземского проспекта. Местным жителям не понравилась громкая музыка и крики, поэтому они сообщили об инциденте в полицию, прикрепив к своему сообщению фотографию автомобиля BMW, возле которого собрались молодые люди.

Через некоторое время после звонка полицейские приехали на место происшествия, где встретили довольно смелую компанию молодых людей. Во время переговоров те пообещали, что будут тише и больше не побеспокоят окружающих. Однако по этому же адресу полицию вызвали еще раз.

Экипаж полиции как раз находился рядом. Они узнали ранее замеченный автомобиль BMW, который начал покидать место происшествия. Правоохранительные органы остановили его.

За рулем BMW находился молодой человек из ранее встречавшейся компании, инспекторы не сомневались, что дальнейший путь приведет его в отдел задержания. Молодой водитель передан Государственной полиции. Он сказал, что расстался с девушкой и тяжело это переживает. Алкотестер показал 2,14 промилле.