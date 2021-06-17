Чт, 17.06.2021
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Надписи на "трех билбордах" по случаю визита Путина в Женеву

Видео ⟩ "Разбитое сердце" и 2,14 промилле: полиция задержала молодых людей на BMW

ФОТО: Mark Cruz/unsplash

Рано утром компания молодых людей устроила во дворе жилого дома в Пардаугаве веселую вечеринку. Хотя компании удалось избежать наказания за нарушение общественного порядка, мероприятие обойдется одному из молодых людей в несколько тысяч евро, сообщает программа Degpunktā.

Около пяти утра компания молодых людей организовала праздник не только для себя, но и для жителей всего Курземского проспекта. Местным жителям не понравилась громкая музыка и крики, поэтому они сообщили об инциденте в полицию, прикрепив к своему сообщению фотографию автомобиля BMW, возле которого собрались молодые люди.

Через некоторое время после звонка полицейские приехали на место происшествия, где встретили довольно смелую компанию молодых людей. Во время переговоров те пообещали, что будут тише и больше не побеспокоят окружающих. Однако по этому же адресу полицию вызвали еще раз.

Экипаж полиции как раз находился рядом. Они узнали ранее замеченный автомобиль BMW, который начал покидать место происшествия. Правоохранительные органы остановили его.

За рулем BMW находился молодой человек из ранее встречавшейся компании, инспекторы не сомневались, что дальнейший путь приведет его в отдел задержания. Молодой водитель передан Государственной полиции. Он сказал, что расстался с девушкой и тяжело это переживает. Алкотестер показал 2,14 промилле.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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