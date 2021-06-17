Водонаева снова оказалась в больнице: "Нарушение речи, жар, руки и ноги не слушаются"

Это произошло, когда Алена была в Санкт-Петербурге. По ее словам, она упала в обморок в отеле.

"Потеря сознания, обморок. Сотрудник отеля и Оля уносят меня в номер, кладут на кровать и вызывают скорую. Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются.

Скорая приехала через 40 минут. В тот момент это казалось вечностью", - написала Водонаева.

Алена объяснила, что после истории с микроинсультом она достаточно осведомлена в вопросах ишемических и геморрагических инсультов и поняла по симптомам, что с ней.

"Когда приехала скорая, моя речь уже восстановилась и жар спал. Они подумали, что у меня просто упало давление, бахнули мне физраствор и уехали", - рассказала телезвезда.

Водонаева добавила, что, уходя, медики спросили, не лесбиянки ли они с подругой. Впрочем, заранее извинившись. В Москве Алена вызвала скорую, прошла обследование. Врачи поставили диагноз: транзиторная ишемическая атака. Сейчас она лежит в стационаре.

"Мне больше нельзя нервничать.

И без медикаментозной терапии не обойдется (слава Богу, временной, на 9 месяцев). Сегодня разговаривала с психотерапевтом. Впервые в жизни. До этого как-то обходилась психологами, если они были необходимы.

Так вот он, разобравшись в моем отношении к жизни, в том, как я веду себя в стрессовых ситуациях (а я кремень, уже давно ни один мускул на лице не дрогнет, несмотря на то, что внутри огонь) и как проявляю эмоции, посоветовал мне не сдерживать то, что внутри", - призналась телеведущая.