Пенсионеры с инвалидностью получат единовременное пособие в размере 200 евро

В марте Сейм принял поправки к закону о преодолении последствий Covid-19, определив круг лиц, которым будет выплачено единовременное пособие в размере 200 евро. Что касается получателей пенсий по выслуге, было установлено, что единовременное пособие будет выплачено только тем людям, которые достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но которым пенсия по старости не назначена.

Поправки подготовлены Министерством благосостояния, которое указало, что единовременное пособие другим получателям пенсии по выслуге выплачивать не планировалось, так как пенсия по выслуге уже является специальной социальной гарантией. В министерстве также отметили, что пенсия по выслуге назначается и выплачивается людям трудоспособного возраста, которые в большинстве своем продолжают работать после выхода на пенсию.

Однако среди получателей пенсий по выслуге есть также люди с инвалидностью, которые относятся к наиболее уязвимым группам общества, особенно с первой и второй группами инвалидности, поэтому они также должны получить единовременное пособие.