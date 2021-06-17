Чт, 17.06.2021
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Обязательная вакцинация против Covid-19 введена в четырех регионах России

Вакцинация ФОТО: Unsplash

Обязательную вакцинацию от Covid-19 для некоторых категорий граждан ввели Москва, Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области.

Сделать прививку необходимо будет людям, работающим в сферах

  • образования,
  • здравоохранения,
  • коммунального хозяйства,
  • торговли,
  • индустрии красоты,
  • общественного питания,
  • транспорта,
  • работникам театров и кинотеатров,
  • музеев и библиотек,
  • детских досуговых учреждений, 
  • государственным и муниципальным служащим.

Прививка будет обязательной для 60% сотрудников в каждом коллективе. У руководства будет право отстранить от работы или перевести на удаленный режим человека, который отказался от вакцины. Вернуться к своим обязанностям в обычном режиме работник сможет только после вакцинации, пишет издание Skr.su.

Главу регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова объяснила обязательную вакцинацию ухудшением ситуации с коронавирусом. 

"У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая - на 25-м месте. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%", - цитирует ее РИА Новости.

По словам Футнусовой, рост заболеваемости вызвали низкие темпы вакцинации (в регионе полностью привиты 72 тысячи человек - треть от планового числа), а также население игнорирует масочный режим и дистанцирования.

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