Обязательная вакцинация против Covid-19 введена в четырех регионах России
Обязательную вакцинацию от Covid-19 для некоторых категорий граждан ввели Москва, Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области.
Обязательную вакцинацию от Covid-19 для некоторых категорий граждан ввели Москва, Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области.
Сделать прививку необходимо будет людям, работающим в сферах
Прививка будет обязательной для 60% сотрудников в каждом коллективе. У руководства будет право отстранить от работы или перевести на удаленный режим человека, который отказался от вакцины. Вернуться к своим обязанностям в обычном режиме работник сможет только после вакцинации, пишет издание Skr.su.
Главу регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова объяснила обязательную вакцинацию ухудшением ситуации с коронавирусом.
"У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая - на 25-м месте. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%", - цитирует ее РИА Новости.
По словам Футнусовой, рост заболеваемости вызвали низкие темпы вакцинации (в регионе полностью привиты 72 тысячи человек - треть от планового числа), а также население игнорирует масочный режим и дистанцирования.