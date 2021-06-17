Обязательная вакцинация против Covid-19 введена в четырех регионах России

Сделать прививку необходимо будет людям, работающим в сферах

образования,

здравоохранения,

коммунального хозяйства,

торговли,

индустрии красоты,

общественного питания,

транспорта,

работникам театров и кинотеатров,

музеев и библиотек,

детских досуговых учреждений,

государственным и муниципальным служащим.

Прививка будет обязательной для 60% сотрудников в каждом коллективе. У руководства будет право отстранить от работы или перевести на удаленный режим человека, который отказался от вакцины. Вернуться к своим обязанностям в обычном режиме работник сможет только после вакцинации, пишет издание Skr.su.

Главу регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова объяснила обязательную вакцинацию ухудшением ситуации с коронавирусом.

"У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий РФ с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая - на 25-м месте. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%", - цитирует ее РИА Новости.