В Литве за сутки подтверждено 104 новых случая Covid-19, в Эстонии - 40

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 104 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в четверг Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки было проведено 7 276 молекулярных теста (ПЦР) и 4 290 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 94 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4217 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 40 из них, то есть 0,9%. Скончался один человек, инфицированный коронавирусом.