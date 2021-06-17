Чт, 17.06.2021
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В Литве за сутки подтверждено 104 новых случая Covid-19, в Эстонии - 40

ФОТО: Michele Ursi/Shutterstock

За минувшие сутки в Литве подтверждено 104 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека. В Эстонии - 40 новых случаев.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 104 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в четверг Департамент статистики Литвы.

За минувшие сутки было проведено 7 276 молекулярных теста (ПЦР) и 4 290 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 94 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 1,1%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4217 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 40 из них, то есть 0,9%. Скончался один человек, инфицированный коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 59,1 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов 1,5%.

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