Президент: Мы все могли бы вернуться к нормальной жизни, если бы уровень вакцинации был бы высоким

Президент также обратил внимание на то, что в сентябре планируется возобновить очное обучение, однако, как подчеркнул Левитс, это будет возможно только при достаточно высоком уровне вакцинации. Также, по его мнению, учителям нужно делать прививки, потому что не может быть так, чтобы ребенка отправили в школу, а он инфицировался сам и заразил других.

"Темпы вакцинации положительные. Мы достигли очень высокого уровня вакцинации: около 100 000 человек вакцинируются в неделю. Это должно продолжаться, чтобы вакцинировалось как можно больше людей, и мы все могли вернуться к нормальной жизни, а экономика могла бы набрать скорость", - сказал он.

Кариньш подчеркнул, что цель не только правительства, но и всего общества - иметь возможность осенью возобновить дневное обучение. Для достижения этой цели очень важно, чтобы люди выбрали вакцинацию.

"Если есть кто-то, кто еще не решил, делать ли вакцинацию или нет, я могу сказать очень просто - если вы хотите помочь вашим детям, внукам, соседям или родственникам вернуться в школу в сентябре, тогда идите и сделайте прививку", - подчеркнул премьер.

Он указал, что вакцинация поможет достичь общей цели, поскольку в настоящее время вакцинация детей в возрасте до 12 лет невозможна, поскольку такая вакцина не одобрена, поэтому ответственность за вакцинацию возлагается на взрослых. Говоря о мотивации населения, Кариньш подчеркнул, что очень важно продолжать создавать различные виды облегчений для полностью вакцинированных людей.