Украина одержала первую победу на Евро-2020

Матч прошёл на стадионе "Националь" в Бухаресте и завершился победой украинской сборной со счётом 2:1.

Счёт на 29-й минуте матча открыл нападающий Андрей Ярмоленко, который блестяще сориентировался в чужой штрафной площади после розыгрыша углового. Пять минут спустя нападающий Роман Яремчук вышел один на один с вратарём и удвоил преимущество украинской команды. Для обоих футболистов эти голы стали вторыми на Евро-2020.

На 39-й минуте лидер македонцев Горан Пандев поразил ворота украинцев, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. Македонцам удалось сократить отставание в счёте на 56-й минуте после того, как команда получила право на исполнение пенальти. К точке подошёл Эзган Алиоски, голкипер сборной Украины Георгий Бущан отбил мяч перед собой, но Алиоски первым оказался на добивании и поразил цель со второй попытки.

На 84-й минуте право на исполнение 11-метрового удара получила украинская сборная, но во второй раз в матче пенальти не был реализован - голкипер Столе Димитриевски справился с ударом Руслана Малиновского.

Победа в этом матче стала для подопечных Андрея Шевченко не только первой на Евро-2020, но и первой за девять лет в принципе на чемпионатах Европы.

Напомним, помимо сборной Украины и Северной Македонии в группе "С" выступают национальные команды Нидерландов и Австрии, который свой матч также проведут сегодня.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

17 июня, 19:00, Дания - Бельгия

17 июня, 22:00, Нидерланды - Австрия