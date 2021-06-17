Украина одержала первую победу на Евро-2020
Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины с минимальным счётом обыграла команду Северной Македонии.
Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины с минимальным счётом обыграла команду Северной Македонии.
Счёт на 29-й минуте матча открыл нападающий Андрей Ярмоленко, который блестяще сориентировался в чужой штрафной площади после розыгрыша углового. Пять минут спустя нападающий Роман Яремчук вышел один на один с вратарём и удвоил преимущество украинской команды. Для обоих футболистов эти голы стали вторыми на Евро-2020.
На 39-й минуте лидер македонцев Горан Пандев поразил ворота украинцев, но гол не был засчитан из-за положения вне игры. Македонцам удалось сократить отставание в счёте на 56-й минуте после того, как команда получила право на исполнение пенальти. К точке подошёл Эзган Алиоски, голкипер сборной Украины Георгий Бущан отбил мяч перед собой, но Алиоски первым оказался на добивании и поразил цель со второй попытки.
На 84-й минуте право на исполнение 11-метрового удара получила украинская сборная, но во второй раз в матче пенальти не был реализован - голкипер Столе Димитриевски справился с ударом Руслана Малиновского.
Победа в этом матче стала для подопечных Андрея Шевченко не только первой на Евро-2020, но и первой за девять лет в принципе на чемпионатах Европы.
Напомним, помимо сборной Украины и Северной Македонии в группе "С" выступают национальные команды Нидерландов и Австрии, который свой матч также проведут сегодня.
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