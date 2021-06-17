Гол и ассист Де Брёйне принесли Бельгии вторую победу на Евро-2020

Матч проходил на стадионе "Паркен" в Копенгагене и завершился со счётом 2:1 в пользу бельгийцев.

Датчане вышли вперёд уже на 2-й минуте матча благодаря голу нападающего Юссуфа Поульсена, но во втором тайме бельгийцы смогли не только отыграться, но и вырвать победу в поединке. На 55-й минуте Торган Азар после передачи Кевина Де Брёйне забил первый гол в ворота сборной Дании, а на 71-й минуте отличился и сам Де Брёйне.

Отметим, что на 10-й минуте матч был приостановлен и футболисты обеих команд вместе с судьями и зрителями начали аплодировать. Таким образом они выразили поддержку десятому номеру сборной Дании Кристиану Эриксену, который потерял сознание и пережил остановку сердца во время игры с Финляндией (0:1) в первом туре группового этапа. Спустя минуту матч возобновился.

После двух туров первое место в группе "В" занимает Бельгия (6 очков), на втором распологается Россия (3 очка), на третьем Финляндия (3 очка), а на четвёртом - Дания (0 очков).

21 июня Россия встретится с Данией в Копенгагене, а Бельгия в Санкт-Петербурге сыграет против Финляндии.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

17 июня, 22:00, Нидерланды - Австрия