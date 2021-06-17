Нидерланды стали третьей командой, которая вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Нидерландов одержала вторую победу подряд на групповом этапе Евро-2020 и завоевала путёвку в плей-офф.
Сборная Нидерландов одержала вторую победу подряд на групповом этапе Евро-2020 и завоевала путёвку в плей-офф.
Матч Нидерланды - Австрия проходил на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершился победой нидерландской команды со счётом 2:0.
Голами в составе "оранжевых" отметились Мемфис Депай, который реализовал пенальти на 10-й минуте, а также Дензел Дюмфрис, отличившийся на 67-й минуте.
Подопечные Франка де Бура одержали две победы в первых двух турах группового этапа и стали третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф, после Италии и Бельгии.
По итогам первых двух туров в группе "С" лидирует сборная Нидерландов (6 очков). У Украины и Австрии по 3 очка, а Северная Македония пока без очков.
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