Нидерланды стали третьей командой, которая вышла в плей-офф Евро-2020

Матч Нидерланды - Австрия проходил на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершился победой нидерландской команды со счётом 2:0.

Голами в составе "оранжевых" отметились Мемфис Депай, который реализовал пенальти на 10-й минуте, а также Дензел Дюмфрис, отличившийся на 67-й минуте.

Подопечные Франка де Бура одержали две победы в первых двух турах группового этапа и стали третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф, после Италии и Бельгии.

По итогам первых двух туров в группе "С" лидирует сборная Нидерландов (6 очков). У Украины и Австрии по 3 очка, а Северная Македония пока без очков.

Следующие матчи чемпионата Европы по футболу:

18 июня, 16:00, Швеция - Словакия

18 июня, 19:00, Хорватия - Чехия

18 июня, 22:00, Англия - Шотландия