Кариньш: отменяя ограничения, логично постепенно сокращать и поддержку

Говоря о том, следует ли государству продолжать поддержку отраслей, которые могут полноценно работать только в том случае, если привиты работники и клиенты, премьер напомнил, что поддержка оказывается на занятые у налогоплательщиков деньги, которые в будущем придется возвращать.

Поэтому, по словам Кариньша, нужно тщательно оценивать использование каждого занятого цента. На пике пандемии, когда многие отрасли были полностью закрыты, поддержка была необходима, и благодаря ей безработица в стране удерживалась на низком уровне. Как указали аналитики Банка Латвии, этого удалось добиться благодаря пособиям за простой и для оборотных средств, занимая средства от имени налогоплательщиков.

"Сейчас, когда заболеваемость Covid-19 снижается, а вакцинация широко доступна любому жителю страны в возрасте с 12 лет, возникает вопрос, насколько этично и правильно, когда налогоплательщики субсидируют кого-то, кто не хочет возобновлять работу.

На мой взгляд, это сложно понять и невозможно оправдать перед налогоплательщиками, почему нужно занимать деньги и субсидировать кого-то, кто считает, что сейчас не лучшие условия для возобновления работы, хотя возобновить ее можно", - сказал премьер.

Он заявил, что выплата пособий в связи с Covid-19 постепенно будет прекращена, но есть предприятия, которые в некотором смысле стали зависимы и привыкли к тому, что государство оказывает им поддержку. Премьер подчеркнул, что это не жизнеспособная модель, так как государство не может долго субсидировать экономику, если на то нет серьезных причин.