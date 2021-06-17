Дарья Савина - украинская модель и телеведущая, с которой футбол гораздо интереснее

На телеканале "Футбол" во время Евро-2020 начала работу модель Дарья Савина, которая стала ведущей программы "Футбольный формат".

До работы на телевидении Дарья была моделью, но этой весной 19-летнюю красавицу пригласили попробовать свои силы в передаче о футболе. Руководство канала не прогадало - девушка хорошо справляется со своими задачами, а зрители пребывают в полном восторге.

Дарья появляется в эфире в платьях и блузках абсолютно любого цвета и фасона, и, что самое интересно, ей всё это очень идёт.

Стоит отметить, что девушке не чужд футбол - она встречается с игроком донецкого "Шахтёра" Валерием Бондарем, который в составе молодёжной сборной Украины (U-20) стал чемпионом мира.

Кстати, раньше Дарья встречалась с другим футболистом - форвардом киевского "Динамо" Владиславом Супрягой. Их пару называли одной из самых красивых в украинском футболе, но в 2020 году они расстались.