Чт, 17.06.2021
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Джо Байден о встрече с Путиным

"Это давление на Россию": адвокат Киркорова о запрете артисту на въезд в Литву

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский назвал запрет артисту Филиппу Киркорову на въезд в Литву прямым давлением на Россию. Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Ну какую опасность для государства может представлять песня "Зайка моя" или "Цвет настроения синий"? Это смешно. Это давление на Россию, мол, мы не хотим видеть вашу культуру, слышать вашего певца", - заметил юрист.

По его мнению, власти Литвы "сделали гадость".

Теперь артист собирается подать апелляцию и обратиться в Европейский суд по правам человека.

"Когда мы вызвали на суд представителей Службы безопасности Литвы (аналог нашего ФСБ), то они сказали, что у них нет каких-либо данных, что Киркоров представляет угрозу для их страны", - рассказал Добровинский. 

Он отметил, что Литва задним числом приняла поправку о том, что если литовские спецслужбы "посчитали, что человек опасен для страны", они "не обязаны это расшифровывать".

Напомним, 19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. 

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