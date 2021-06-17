Муйжниеце: обязательная вакцинация от Covid-19 - последний из возможных вариантов

Обязательная вакцинация должна быть последним из возможных вариантов, считает министр.

В среду состоялась встреча представителей Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения, чтобы подготовить план более активного просвещения населения.

"Но это решение не должно откладываться слишком долго, чтобы отрасли и сами сотрудники знали, какой будет ситуация и с чем им, возможно, придется считаться", - сказала министр.

По словам Муйжниеце, если правительство дойдет до решения определить отрасли, где вакцинация может быть обязательной для сотрудников, и оно будет основано на данных и убедительно объяснено, то, к сожалению, его придется выполнять.

"Но это самое последнее, что можно сделать", - добавила она.

"Обязательно хочу подчеркнуть, что это не должны быть только воспитатели и работники детских садов, тогда обязательная вакцинация должна быть введена еще и для сотрудников полиции, врачей, социальных работников", - сказала министр.

Как отметила Муйжниеце, видно, что деятельность Министерства здравоохранения в области информирования общества пока не дала достаточных результатов, поэтому нужны идеи разъяснительных мер и их практической реализации.