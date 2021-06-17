Рафаэль Надаль не выступит на Уимблдоне и Олимпийских играх
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о том, что не выступит на предстоящем Уимблдонском турнире, а также пропустит Олимпийские игры в Токио.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил о том, что не выступит на предстоящем Уимблдонском турнире, а также пропустит Олимпийские игры в Токио.
Испанец в своём Twitter сообщил, что это решение далось ему нелегко, но он всегда прислушивается к своему организму и, обсудив ситуацию с командой, понял, что так будет правильно.
35-летний Надаль отметил, что его цель - продлить карьеру и продолжать выступать на высочайшем уровне и бороться для достижения профессиональных и личных целей на соревнованиях топ-уровня.
"То, что между "Ролан Гаррос" и Уимблдоном всего две недели, не облегчает задачу восстановления моего организма после тяжёлого грунтового сезона. Только так я смогу продолжать бороться за титулы на главных турнирах", - написал Надаль.
Рафаэль Надаль является 20-кратным победителем турниров серии "Большого шлема" и делит рекорд по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером. Кроме того, испанец является олимпийским чемпионом 2008 года в одиночном разряде и 2016 года - в парном разряде.