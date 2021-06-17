Рафаэль Надаль не выступит на Уимблдоне и Олимпийских играх

Испанец в своём Twitter сообщил, что это решение далось ему нелегко, но он всегда прислушивается к своему организму и, обсудив ситуацию с командой, понял, что так будет правильно.

35-летний Надаль отметил, что его цель - продлить карьеру и продолжать выступать на высочайшем уровне и бороться для достижения профессиональных и личных целей на соревнованиях топ-уровня.

"То, что между "Ролан Гаррос" и Уимблдоном всего две недели, не облегчает задачу восстановления моего организма после тяжёлого грунтового сезона. Только так я смогу продолжать бороться за титулы на главных турнирах", - написал Надаль.