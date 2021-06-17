В Эргли, возможно, убили человека. Задержаны четверо мужчин, еще один - в розыске

Сначала полиция получила информацию о мужчине, который, возможно, упал со стеллажей, осуществляя ремонтные работы, в результате чего погиб. Полиция начала уголовный процесс.

В ходе выяснения обстоятельств полиция констатировала, что против мужчины 1960 г.р., возможно, совершено преступное деяние.

За намеренное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины, под Эргли были задержаны четверо мужчин. Еще один человек находится в розыске.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо мужчин - 2002, 1982, 1973 и 1984 г.р. В свою очередь еще один мужчина находится в розыске. Трое задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции за различные преступление.

Начат уголовный процесс.