В Эргли, возможно, убили человека. Задержаны четверо мужчин, еще один - в розыске
В прошлое воскресенье, 13 июня, в Эргли был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает агентство LETA.
В прошлое воскресенье, 13 июня, в Эргли был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает агентство LETA.
Сначала полиция получила информацию о мужчине, который, возможно, упал со стеллажей, осуществляя ремонтные работы, в результате чего погиб. Полиция начала уголовный процесс.
В ходе выяснения обстоятельств полиция констатировала, что против мужчины 1960 г.р., возможно, совершено преступное деяние.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны четверо мужчин - 2002, 1982, 1973 и 1984 г.р. В свою очередь еще один мужчина находится в розыске. Трое задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции за различные преступление.
Начат уголовный процесс.
Суду еще предстоит принять решение по поводу меры пресечения для задержанных.