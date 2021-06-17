Треть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге
Треть констатированных в среду новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Треть констатированных в среду новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
В столице за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заболевания, и в целом за 14 дней кумулятивное число заболевших составляет 786 человек.
В Даугавпилсе за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь новых случаев, в Кулдигском, Резекненском и Сигулдском краях - по семь, в Вилянском крае - пять, а в Ливанском крае и Вентспилсе - по четыре. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано меньшее число зараженных.
14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 125,8 случая на 100 000 жителей. В 37 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.
Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых заболевших 26 человек - в возрасте от 40 до 49 лет, 25 - в возрасте от 20 до 29 лет, 22 человека - старше 70 лет, а в других возрастных категориях заболевших меньше.
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлен 141 новый случай Covid-19, скончались 7 заболевших. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.
За последние сутки проведено 9644 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,5%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 544 человека.
Состояние 217 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 41 - как тяжелое (15,9%).
С начала пандемии из латвийских больниц выписано 13 887 человек, болевших Covid-19.