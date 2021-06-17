Треть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге

В столице за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заболевания, и в целом за 14 дней кумулятивное число заболевших составляет 786 человек.

В Даугавпилсе за прошедшие сутки было зарегистрировано восемь новых случаев, в Кулдигском, Резекненском и Сигулдском краях - по семь, в Вилянском крае - пять, а в Ливанском крае и Вентспилсе - по четыре. В ряде других самоуправлений за прошедшие сутки было зарегистрировано меньшее число зараженных.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 786, в Даугавпилсе - 160, в Елгаве - 95, в Лиепае - 77, в Юрмале - 45 жителей. В то же время в десяти краях за последние 14 дней не было выявлено ни одного случая заражения Covid-19.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 125,8 случая на 100 000 жителей. В 37 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Из зарегистрированных за прошедшие сутки новых заболевших 26 человек - в возрасте от 40 до 49 лет, 25 - в возрасте от 20 до 29 лет, 22 человека - старше 70 лет, а в других возрастных категориях заболевших меньше.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлен 141 новый случай Covid-19, скончались 7 заболевших. Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.

За последние сутки проведено 9644 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,5%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 544 человека.

За прошедшие сутки госпитализировано 14 пациентов с Covid-19, в целом в больницах находятся 258 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 217 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 41 - как тяжелое (15,9%).