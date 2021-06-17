"Большая сделка" Байдена и Путина и белорусский вопрос: договорились ли президенты?

"Москва может отойти от поддержки Лукашенко не потому, что будет давить Америка, а потому, что у Москвы могут быть свои планы на Беларусь", - считает политический аналитик Юрий Дракохруст.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий уверен, что свои планы на Беларусь у Кремля есть давно и что он в этом вопросе вполне может найти точки соприкосновения с Западом. "Александр Лукашенко попал в геополитическую ловушку", - отмечает он.

Большая сделка, похоже, не состоялась

Перед саммитом ряд обозревателей предполагал, что Беларусь может стать частью некоей пакетной сделки геополитического характера между Москвой и Вашингтоном. Постфактум политический аналитик Юрий Дракохруст сомневается в том, что "большую сделку удалось заключить".

Когда представители Запада в очередной раз выражают озабоченность белорусской ситуацией, то в самой Беларуси над этой формулировкой "уже смеются", отметил эксперт в комментарии для Naviny.by.

Как на пассаж Байдена о Беларуси мог отреагировать в Женеве Путин? На своей пресс-конференции по итогам саммита тот "очень жестко" ответил на вопрос о российской оппозиции, Алексее Навальном. Смысл в том, что оппозиция - это враги. Этот ответ "можно спроецировать" и на Беларусь, считает Дракохруст.

Значит ли это, что Александру Лукашенко не стоит ожидать подвоха от Москвы после саммита в Женеве?

Аналитик полагает, что "скорее всего, в силу известного консерватизма, зависимости от колеи" российское руководство, терпевшее бессменного белорусского президента много лет и поддержавшее его в августе прошлого года, на пике протестов, не станет сейчас делать резких шагов, грубо говоря - сбрасывать Лукашенко. Зачем, если белорусская экономика не разваливается, а Лукашенко никогда не пойдет "ни в какое НАТО", то есть не пересечет ту линию, которая является для Путина безусловной красной чертой, отмечает собеседник Naviny.by.

Получается, что нынешний вождь белорусского политического режима за Москвой как за каменной стеной?

Не совсем так. Но дело не в женевских переговорах. "Москва может отойти от поддержки Лукашенко не потому, что будет давить Америка, а потому, что у Москвы могут быть свои планы на Беларусь", - сказал Дракохруст.

Российский президент предложил некий вариант?

В свою очередь, Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск), уверен, что свои планы на Беларусь у Кремля есть давно и что он в этом вопросе вполне может найти точки соприкосновения с Западом.

Перед саммитом в Женеве "Кремль был заинтересован предложить своего рода решение белорусского кризиса, продать этот сценарий Вашингтону, чтобы получить зеленый свет на такое вмешательство и не нарваться на последствия в виде новых западных санкций", заявил Сивицкий в комментарии для Naviny.by.