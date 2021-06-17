В Риге готовили к запуску завод по производству нелегальных сигарет
По подозрению к подготовке к нелегальному производству сигарет и торговле ими Госполиции задержала организованную группировку в составе 13 человек.
По подозрению к подготовке к нелегальному производству сигарет и торговле ими Госполиции задержала организованную группировку в составе 13 человек.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало уголовный процесс в связи с тем, что преступная группировка планировала начать незаконное производство табачных изделий в Риге.
В ходе следствия выяснилось, что участники преступной группы получили необходимое для производства табачных изделий сырье, подготовили и оборудовали помещения под нужды производства табачных изделий, изготовили и отремонтировали устройства, необходимые для производства, а также привлекли для создания производства финансовые средства пока что невыясненного происхождения, используя для этого банковские счета ряда предприятий.
Процессуальные действия были осуществлены в рамках международной операции, с реализацией международного сотрудничества между учреждениями.
В рамках уголовного процесса были задержаны 13 участников приступной группировки, признанные подозреваемыми. 12 из них - подданные Латвии, еще один - иностранный гражданин.
Один из участников группировки - член правления этого предприятия, к нему в виде одной из мер пресечения применен запрет занимать должность члена правления на конкретном предприятии.
Название самоуправления не раскрывается. Кроме того, не раскрывается, насколько большие финансовые средства были использованы.