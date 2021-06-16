Главное за 17 июня ⟩ Рекордный штраф для банка, вероятность обязательной вакцинации и подробности по делу Адамсонса

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Посольство РФ: подозреваемый в шпионаже гражданин России был задержан в аэропорту "Рига". В распространенном на Facebook сообщении посольства сказано, что 9 июня 2021 г. в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В.Силонов, 1963 года рождения. Имя мужчины не называется, однако агентству LETA известно, что его зовут Геннадий.

FKTK оштрафовала Rietumu banka почти на 6 млн евро. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) применила к АО Rietumu banka штраф в размере 5,85 млн евро за нарушения требований нормативных актов о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Это самый крупный штраф, который комиссия применяла к какому-либо банку.

Муйжниеце: обязательная вакцинация от Covid-19 - последний из возможных вариантов. Прежде чем Кабинет министров продолжит обсуждение вопроса об обязательной вакцинации от Covid-19 поставщиков отдельных услуг, необходимо работать над мотивацией людей и разъяснением преимуществ вакцинации, изложила мнение министра образования и науки Аниты Муйжниеце ее советник Илзе Крукле.

Казино Fenikss стимулирует вакцинацию "рублем": сотрудники получают премии за прививки. Сегодня, 17 июня, Fenikss начинает открывать свои игровые залы — об этом компания сообщила на своей странице, это заметили и жители рижских районов: в соцсетях обсуждают, как заведения готовятся к открытию, намывая окна. Вместе с этим пользователи рассказывают о премиях, которые Fenikss выплачивает сотрудникам за вакцинацию.

Пенсионеры с инвалидностью получат единовременное пособие в размере 200 евро. Сейм сегодня, 17 июня, утвердил поправки к закону о преодолении последствий распространения инфекции Covid-19, которые предусматривают выплату единовременного пособия в размере 200 евро также получателям пенсий за выслугу лет с инвалидностью, не достигшим возраста, необходимого для получения пенсии по старости.

Приближается жара! Из-за сильного ультрафиолетового излучения следует соблюдать особую осторожность. Ультрафиолетовое излучение солнца в Латвии в настоящее время находится на самом высоком уровне в году. Населению нужно быть особенно осторожным, чтобы избежать ожогов или теплового удара.

"Если бы знала, никогда бы не поехала!" Австралийская латышка о возвращении в Латвию. В возрасте 79 лет австралийка латышского происхождения Бригита решила вернуться в Латвию. Однако сейчас дама очень сожалеет об этом долгожданном решении, потому что многие учреждения в Латвии работают иначе, чем принято в Австралии.

Миска с таблетками. В Латвии изменилась "мода" на методы опьянения. В то время как система охраны психического здоровья детей и подростков "гнет линию" по старым стандартам и в дискурсе с молодежью об опьяняющих веществах использует слова "запретить" и "наказать", подростки где-то устраивают вечеринки и, наглотавшись психотропных препаратов, ждут, как на кого подействует.