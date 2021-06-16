Чт, 17.06.2021
Мы также находимся в процессе введения финансовой поддержки для пожилых людей. Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения
Ева Юхневича, руководитель проекта отдела вакцинации Национальной службы здравоохранения

Главное за 17 июня ⟩ Рекордный штраф для банка, вероятность обязательной вакцинации и подробности по делу Адамсонса

ФОТО: TVNET

Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!

События дня:

Посольство РФ: подозреваемый в шпионаже гражданин России был задержан в аэропорту "Рига". В распространенном на Facebook сообщении посольства сказано, что 9 июня 2021 г. в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В.Силонов, 1963 года рождения. Имя мужчины не называется, однако агентству LETA известно, что его зовут Геннадий.

FKTK оштрафовала Rietumu banka почти на 6 млн евро. Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) применила к АО Rietumu banka штраф в размере 5,85 млн евро за нарушения требований нормативных актов о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Это самый крупный штраф, который комиссия применяла к какому-либо банку.

Муйжниеце: обязательная вакцинация от Covid-19 - последний из возможных вариантов. Прежде чем Кабинет министров продолжит обсуждение вопроса об обязательной вакцинации от Covid-19 поставщиков отдельных услуг, необходимо работать над мотивацией людей и разъяснением преимуществ вакцинации, изложила мнение министра образования и науки Аниты Муйжниеце ее советник Илзе Крукле.

Казино Fenikss стимулирует вакцинацию "рублем": сотрудники получают премии за прививки. Сегодня, 17 июня, Fenikss начинает открывать свои игровые залы — об этом компания сообщила на своей странице, это заметили и жители рижских районов: в соцсетях обсуждают, как заведения готовятся к открытию, намывая окна. Вместе с этим пользователи рассказывают о премиях, которые Fenikss выплачивает сотрудникам за вакцинацию.

Пенсионеры с инвалидностью получат единовременное пособие в размере 200 евро. Сейм сегодня, 17 июня, утвердил поправки к закону о преодолении последствий распространения инфекции Covid-19, которые предусматривают выплату единовременного пособия в размере 200 евро также получателям пенсий за выслугу лет с инвалидностью, не достигшим возраста, необходимого для получения пенсии по старости.

Приближается жара! Из-за сильного ультрафиолетового излучения следует соблюдать особую осторожность. Ультрафиолетовое излучение солнца в Латвии в настоящее время находится на самом высоком уровне в году. Населению нужно быть особенно осторожным, чтобы избежать ожогов или теплового удара.

"Если бы знала, никогда бы не поехала!" Австралийская латышка о возвращении в Латвию. В возрасте 79 лет австралийка латышского происхождения Бригита решила вернуться в Латвию. Однако сейчас дама очень сожалеет об этом долгожданном решении, потому что многие учреждения в Латвии работают иначе, чем принято в Австралии.

Миска с таблетками. В Латвии изменилась "мода" на методы опьянения. В то время как система охраны психического здоровья детей и подростков "гнет линию" по старым стандартам и в дискурсе с молодежью об опьяняющих веществах использует слова "запретить" и "наказать", подростки где-то устраивают вечеринки и, наглотавшись психотропных препаратов, ждут, как на кого подействует.

"Послабления? Не думаю". Как кафе и бары реагируют на новые правила. С 15 июня вступили в силу так называемые послабления: места общественного питания могут пускать людей, но… Но слишком много "но" - настолько, что не все решились открываться дальше террасы. Владельцы баров и кафе рассказали Klik о том, как они собираются работать по новым правилам, к чему должны быть готовы посетители и какие нюансы следует учесть другим заведениям.

В Даугавгриве женщина упала с крыши 12-этажного дома. На улице Бирзес в Риге произошло трагическое происшествие - девушка упала с крыши 12-этажного дома, сообщает программа TV3 Degpunktā. Местные жители раскрывают свои версии того, почему могла произойти такая трагедия.

Коронавирус:

Выявлен 141 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель упал до 125,8. Скончались 7 пациентов. В больницах находятся 258 пациентов. За последние сутки проведено 9644 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,5%. Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 544 человека, скончались 2482 заразившихся.

Треть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге. В столице за последние сутки зарегистрировано 46 новых случаев заболевания, и в целом за 14 дней кумулятивное число заболевших составляет 786 человек.

Президент: Мы все могли бы вернуться к нормальной жизни, если бы уровень вакцинации был бы высоким. Президент также обратил внимание на то, что в сентябре планируется возобновить очное обучение, однако это будет возможно только при достаточно высоком уровне вакцинации. Также, по мнению Левитса, учителя должны быть привиты от коронавируса, и не должно быть такого, чтобы ребенка отправили в школу, а он там заразился и, в свою очередь, заразил других.

Обязательная вакцинация против Covid-19 введена в четырех регионах России. Обязательную вакцинацию от Covid-19 для некоторых категорий граждан ввели Москва, Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области.

Почитать, чтобы отвлечься:

Тамаз Пертия о конфликтах с игроками, жёстком подходе и своих "пупсиках". Гостем очередного выпуска программы "Мне только спросить" стал Тамаз Пертия - один из самых ярких тренеров в чемпионате Латвии по футболу.

За кулисами кинопроцесса, в страусином питомнике или сказочном лесу: 5 мест, где весело провести время с детьми. Найти место для совместного времяпрепровождения, которое придется по душе всем членам семьи - настоящая задачка со звездочкой. Но мы попробуем хотя бы немного облегчить вам эту проблему. В рамках рубрики "А это где?" предлагаем 5 отличных идей, где можно провести выходной с детьми, но так, чтобы и родители не заскучали.

"Ты - мать, сама разбирайся со своим телом": Агата Муцениеце о проблемах в интимной жизни после родов. Актриса и мать двоих детей Агата Муцениеце недавно запустила на YouTube шоу MamBook, в котором она вместе с другими ведущими рассуждает о различных проблемах материнства. В последнем выпуске передачи актриса подняла тему интимной жизни после родов.

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Украина одержала первую победу на Евро-2020. Матч прошёл на стадионе "Националь" в Бухаресте и завершился победой украинской сборной со счётом 2:1.

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