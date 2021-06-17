УЕФА потребовал от игроков не трогать бутылки спонсоров Евро-2020. Что?

Всё началось с того, что лидер сборной Португалии Криштиану Роналду пришёл в пресс-центр для общения с журналистами, а перед ним в рекламных целях стояли две бутылки колы. Футболист демонстративно убрал газированный напиток подальше от себя, взял в руки бутылку с обычной водой, поднял вверх, показал журналистам и сказал: "Вот что надо пить!".

Роналду ранее неоднократно признавался, что не употребляет газировку и, по его словам, запрещает пить ее сыну. Интересно, что 15 лет назад португалец снимался в рекламе Coca-Cola, позируя с баночками газированного напитка.

So Cristiano Ronaldo doesn't like Coke huh?



Well this is awkward.....



Guess the pay check stopped coming 😂 pic.twitter.com/hDRGbqmDmo — JAKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) June 15, 2021

После этого различные СМИ стали писать о том, что из-за поступка Роналду Coca-Cola потеряла 4 миллиарда долларов, однако это не соответствует действительности. Падение акций Coca-Cola было плановым, так как 14 июня для акций компании было экс-дивидендным днём.

"Каждый имеет право на свои предпочтения по выбору напитка. У всех людей есть свои вкусы и потребности", - дипломатично заявили в Coca-Cola.

Казалось бы, на этом история заканчивается, но она только начала набирать обороты. На следующий день полузащитник сборной Франции Поль Погба остался недоволен тем, что на пресс-конференции после матча Евро-2020 с Германией (1:0) на столе стояла бутылка с пивом.

¡POGBA APLICÓ UN CRISTIANO RONALDO! 😱



El mediocampista francés retiró una cerveza patrocinadora previo al arranque de la conferencia de prensa



A CR7 no le gusta el refresco y a Pogba la cerveza 👀 pic.twitter.com/cuhgxpxR8j — La Octava Sports (@laoctavasports) June 15, 2021

Футболист по примеру Роналду убрал из кадра пиво, оставив на столе только колу и воду. Возможно, причина этого поступка в вероисповедании игрока - Погба мусульманин, а эта религия запрещает употреблять алкоголь.

Если вы думаете, что это всё, то как бы не так! Бутылки в пресс-центрах не давали покоя и полузащитнику сборной Италии Мануэлю Локателли, который повторил жест Роналду после игры со Швейцарией (3:0).

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021

В итоге в УЕФА не выдержали и попросили футболистов не трогать бутылки спонсоров в ходе официальных пресс-конференций перед и после матчей чемпионата Европы. В организации отметили, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе.

С юмором ко всей этой истории подошёл нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, который, наоборот, поставил бутылки поближе к себе и пошутил: "Coca-Cola, Heineken - свяжитесь со мной!".

Андрей Ярмоленко пошёл против трендов 😉



Кока-Кола, срочно свяжитесь с ним! pic.twitter.com/haLo4yFLDr — Спорт БО (@Sport_BO) June 17, 2021

Вишенкой на торте во всей этой истории стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который на пресс-конференции перед матчем с Финляндией (1:0) на опыте эффектно открыл одну бутылку колы другой и выпил.

Ronaldo kan fara åt pipsvängen med sitt vatten, det här är en man som förstått vad livet har att erbjuda. Rysslands mäktiga förbundskapten Stanislav Cherchesov! 🇷🇺 pic.twitter.com/QqiXYH4p0L — Fabian Andersson (@AnderssonFabian) June 17, 2021