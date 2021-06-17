Евросоюз вводит новый пакет санкций против белорусских чиновников и госпредприятий

В ближайшее время решение формально утвердит по письменной процедуре Совет ЕС на министерском уровне, и оно вступит в силу. Вероятно, эти санкции затронут тех, кто причастен к инциденту с самолетом Ryanair.

В частности верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 8 июня в Европарламенте, сообщил, что завершается работа над санкциями в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к инциденту с самолетом Ryanair

. По его словам, список будет одобрен в ближайшие дни письменной процедурой.