Чт, 17.06.2021
Это миф, что переболевшие имеют лучшую защиту - исследования показывают обратное. Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня
Уга Думпис, инфектолог Университетской клинической больницы им. Паула Страдиня

Евросоюз вводит новый пакет санкций против белорусских чиновников и госпредприятий

ФОТО: europarl.europa.eu

Послы стран ЕС утвердили новый пакет санкций против Беларуси. Они запретили выдавать визы и заморозили активы 78 человек и 7 организаций, ответственных за события, произошедшие после президентских выборов в Беларуси в 2020 году, и принудительную посадку лайнера Ryanair.

В ближайшее время решение формально утвердит по письменной процедуре Совет ЕС на министерском уровне, и оно вступит в силу. Вероятно, эти санкции затронут тех, кто причастен к инциденту с самолетом Ryanair.

В частности верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 8 июня в Европарламенте, сообщил, что завершается работа над санкциями в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к инциденту с самолетом Ryanair

. По его словам, список будет одобрен в ближайшие дни письменной процедурой.

Тогда же Боррель сообщил, что по поручению Европейского совета ведется работа по подготовке адресных экономических санкций в отношении Беларуси. "Я надеюсь, что они будут одобрены в ходе следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС (запланировано 21 июня. - БелаПАН.). Санкции будут затрагивать критические отрасли белорусской экономики, - сказал он. - Но финальное решение будут принимать государства-члены. Я надеюсь, что они будут едины в этом решении".

НАВЕРХ
Back