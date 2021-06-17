Евросоюз вводит новый пакет санкций против белорусских чиновников и госпредприятий

В ближайшее время решение формально утвердит по письменной процедуре Совет ЕС на министерском уровне, и оно вступит в силу. Вероятно, эти санкции затронут тех, кто причастен к инциденту с самолетом Ryanair.
В частности верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 8 июня в Европарламенте, сообщил, что завершается работа над санкциями в отношении физических и юридических лиц, которые причастны к инциденту с самолетом Ryanair
. По его словам, список будет одобрен в ближайшие дни письменной процедурой.
Тогда же Боррель сообщил, что по поручению Европейского совета ведется работа по подготовке адресных экономических санкций в отношении Беларуси. "Я надеюсь, что они будут одобрены в ходе следующего заседания Совета министров иностранных дел ЕС (запланировано 21 июня. - БелаПАН.). Санкции будут затрагивать критические отрасли белорусской экономики, - сказал он. - Но финальное решение будут принимать государства-члены. Я надеюсь, что они будут едины в этом решении".