Пт, 18.06.2021
Обязательная вакцинация должна быть последним из возможных вариантов. Анита Муйжниеце, министр образования и науки
Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Вакцинированные против Covid-19 могут быть донорами крови
Re:Check

ФОТО: RE:CHECK

Пользователи социальных сетей делятся видео с YouTube канала Валиды Будакиду - врача и писательницы, живущей в Греции. У данного видео на YouTube уже более 55 тысяч просмотров. Будакиду утверждает, что вакцины меняют человеческую ДНК и что вакцинированные против Covid-19 больше никогда не смогут быть донорами крови. Это неправда.

Сначала Будакиду в видео говорит, что вакцины против Covid-19 "меняют всю человеческую информацию и не выводятся в течение всей жизни".

Re:Check ранее уже неоднократно писал, что вакцина от Covid-19 не вмешивается в гены и не вызывает генных мутаций. Вакцины Moderna и Pfizer/ BioNTech действительно используют инновационную технологию матричной РНК. Хотя до сих пор ни одна мРНК-вакцина не использовалась, вакцины такого рода исследовались уже годами. Председатель научного совета Латвийского центра исследования и изучения биомедицины Андрис Зелтиньш ранее подчеркнул Re:Check, что нет научного обоснования беспокойству, будто они могут вызвать изменения в генах человека.

О том, что мРНК не способна вмешаться или модифицировать генетический состав (ДНК), пишет и CDC. мРНК никак не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Об этом пишут и, например, Би-би-си, AFP, PolitiFact, Reuters.

Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) также проверила это утверждение и сообщила, что у РНК коронавируса нет доступа к ядру клетки, поэтому он не может добраться до нашего генома и смешаться с ним. После того, как организм вырабатывает антитела, клетка разлагает использованную РНК патогена.

В видео Будакиду также заявляет, что вакцинированные "больше никогда не смогут быть донорами".

Это неправда. Глава Государственного центра доноров крови Латвии Эгита Поле рассказала Re:Check, что в мире нет никаких исследований, доказывающих, что у людей после вакцинации мог бы измениться состав крови. Кровь от вакцинированных доноров принимают и в Латвии, и в России, и в США.

Федеральное медико-биологическое агентство России сообщает, что донором крови можно быть через 30 дней после получения второй дозы вакцины от Covid-19.

На домашней странице Государственного центра доноров крови Латвии указано, что после получения различных вакцин существуют ограничения, которые не позволяют сдавать кровь в течение определенного периода времени. В основном эти ограничения связаны со временем, которое требуется для выработки антител и укреплением иммунитета.

Как Re:Check рассказала Поле, в Латвии рекомендуется подождать семь дней после вакцинации от Covid-19. Это связано с тем, что в некоторых случаях у человека могут возникнуть побочные эффекты, такие как озноб или повышенная температура тела. "Тогда, естественно, прежде чем становиться донором крови, необходимо сначала вылечиться самому", - объяснила Поле.

Утверждение о том, что вакцинированные против Covid-19 не могут быть донорами крови, также стало популярным и в США. Американский Красный Крест (American Red Cross) сообщает: если вы получили вакцину, вы все равно можете сдавать кровь, тромбоциты и AB плазму. Они также отмечают, что сдача крови необходима для спасения жизней и поддержки усилий тех, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией.

Похожие утверждения о том, что вакцинированные против Covid-19 не могут быть донорами крови, опровергли также и иностранные независимые эксперты по проверке фактов Reuters, AP Fact Check, Politifact, USA TODAY, VoxCheck.

Американский Красный Крест подтвердил USA TODAY, что он принимает донорскую кровь и плазму от вакцинированных людей и что донорам не нужно ждать, чтобы сдать кровь после вакцинации. VoxCheck также пишет, что вакцинированные против Covid-19 могут стать донорами в Американском Красном Кресте, однако пока Американский Красный Крест не принимает у вакцинированных реконвалесцентную плазму.

Что такое реконвалесцентная плазма?

Поле объяснила Re:Check, что реконвалесцентная плазма применяется как метод иммунотерапии, который использовался и ранее. Плазма переболевшего человека вводится тому, кто болеет, чтобы антитела переболевшего помогли больному легче справиться с болезнью. "У нас этот метод терапии реконвалесцентной плазмой не так широко используется, но в мире в связи с пандемией Covid-19 сейчас его исследуют и применяют", - рассказывает Поле.

"Переболев, у человека вырабатываются другие антитела, нежели после вакцинации, и именно эти антитела выздоровевшего человека могут помочь пациенту. В свою очередь у вакцинированного вырабатываются антитела к спайковому белку, которые не воздействуют на пациента при их введении," говорит директор Государственного центра доноров крови. Именно поэтому Американский Красный Крест сообщил, что реконвалесцентную плазму вакцинированных не используют - у нее просто не будет терапевтического эффекта. "В то же время есть исследования, которые показали, что антитела людей, которые переболели Covid-19 и уже получили первую дозу вакцины, могут помочь больным справиться с инфекцией еще более эффективно", - объяснила Поле.

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