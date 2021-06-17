Вакцинированные против Covid-19 могут быть донорами крови

Сначала Будакиду в видео говорит, что вакцины против Covid-19 "меняют всю человеческую информацию и не выводятся в течение всей жизни".

Re:Check ранее уже неоднократно писал, что вакцина от Covid-19 не вмешивается в гены и не вызывает генных мутаций. Вакцины Moderna и Pfizer/ BioNTech действительно используют инновационную технологию матричной РНК. Хотя до сих пор ни одна мРНК-вакцина не использовалась, вакцины такого рода исследовались уже годами. Председатель научного совета Латвийского центра исследования и изучения биомедицины Андрис Зелтиньш ранее подчеркнул Re:Check, что нет научного обоснования беспокойству, будто они могут вызвать изменения в генах человека.

О том, что мРНК не способна вмешаться или модифицировать генетический состав (ДНК), пишет и CDC. мРНК никак не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. Об этом пишут и, например, Би-би-си, AFP, PolitiFact, Reuters.

Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) также проверила это утверждение и сообщила, что у РНК коронавируса нет доступа к ядру клетки, поэтому он не может добраться до нашего генома и смешаться с ним. После того, как организм вырабатывает антитела, клетка разлагает использованную РНК патогена.

В видео Будакиду также заявляет, что вакцинированные "больше никогда не смогут быть донорами".

Это неправда. Глава Государственного центра доноров крови Латвии Эгита Поле рассказала Re:Check, что в мире нет никаких исследований, доказывающих, что у людей после вакцинации мог бы измениться состав крови. Кровь от вакцинированных доноров принимают и в Латвии, и в России, и в США.

Федеральное медико-биологическое агентство России сообщает, что донором крови можно быть через 30 дней после получения второй дозы вакцины от Covid-19.

На домашней странице Государственного центра доноров крови Латвии указано, что после получения различных вакцин существуют ограничения, которые не позволяют сдавать кровь в течение определенного периода времени. В основном эти ограничения связаны со временем, которое требуется для выработки антител и укреплением иммунитета.

Как Re:Check рассказала Поле, в Латвии рекомендуется подождать семь дней после вакцинации от Covid-19. Это связано с тем, что в некоторых случаях у человека могут возникнуть побочные эффекты, такие как озноб или повышенная температура тела. "Тогда, естественно, прежде чем становиться донором крови, необходимо сначала вылечиться самому", - объяснила Поле.