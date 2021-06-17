ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В служебной гостинице Рижского технического университета (RTU) несколько дней назад произошла трагедия. Студент выпал из окна с большой высоты и погиб. Смерть парня в данный момент не связывается с умышленным насилием.

Трагическое происшествие было зафиксировано незадолго до 23 часов. С верхних этажей служебной гостиницы RTU выпрыгнул или выпал юноша. Тело уже мертвого парня нашел на траве кто-то из окружающих.

Стражи порядка в отличие от медиков, констатировавших летальный исход, провели по адресу гораздо более длительное время, пока опрашивали жильцов общежития. В данный момент следствие еще не завершено, поэтому комментарий от стражей порядка последовал короткий.

"В связи с произошедшим начат уголовный процесс по 13-й части Уголовного кодекса. В данный момент ведется следствие, однако имеющаяся в распоряжении полиции информация не свидетельствует о преступлении", - сообщается в комментарии правоохранительных органов.

Полицейские рассказали, что юноша упал со впечатляющей высоты - с девятого этажа. У представителей университета удалось получить подтверждение, что погибший был студентом данного учебного заведения.