Желтые бирки". Как алкаши учат "политзеков" работать: рассказ об отбывании наказания от первого лица

Спустя пару недель я гулял со своим сыном по школьному стадиону. Учил его ездить на велосипеде. Мы хотим передать сыновьям жизненный опыт и навыки, позволяющие стать людьми. Элемент смысла жизни, не так ли?

Начинала открываться полная картина того, насколько мы далеко зашли в своем страхе противостоять столь явном злу, насколько мы привыкли это терпеть, и как нас поглотило извечное "мая хата с краю".

Я увидел школу, там сидел директор, все знают, что он украл голоса и будущее у моего сына. За школой стоял отдел милиции, и в нем - адепты зла, забывшие честь и позволившие злу поселиться в их душах. Весь город, как паутинкой, обьят этим злом.

Я посмотрел на своего сына и подумал: как я могу воспитать в нем мужчину, если буду сам трусом и приспособленцем? Ведь защищать свою страну от зла является священным долгом прежде всего Мужчины.

С этого начался путь, приведший на "химию".

Промывка мозгов

Два раза в день всех осужденных загоняют в комнату, где включают государственную пропаганду. Смотреть пропагандистские новости обязательно, но так как они никому не интересны, осужденных заставляют при входе в комнату с телевизором сдавать телефон, чтобы при просмотре не отвлекались на деструктивные телеграм-каналы.

В процессе промывки мозгов криминал грязно ругается на телевизор, а политические просто смеются. Это забавно, похоже на театр абсурда.

Комната и быт

В общежитии в каждой комнате живет от 12 до 18 человек. Комната примерно 50 квадратных метров, в ней стоят двухярусные кровати, холодильник, шкаф, тумбочки для личных вещей, табуретки или лавки. На окнах решетки. Туалет и душ общий.

Спальные места есть у всех. Сколько конкретно человек в моей комнате, сказать не могу, чтобы не раскрыть себя.

Проживание стоит от 30 до 70 рублей в месяц, в зависимости от "химии". Еще скидываемся на хозяйственные нужды. Осужденные сами себе готовят еду и покупают продукты.

Нож

Ножи, кстати, нам не положены, их надо просить у сотрудника ИУОТ каждый раз, когда надо что-то отрезать.

Сотрудник может отказать, сославшись на занятость, и будешь сидеть голодный. Позовут на работу, так и поедешь, не позавтракав. Тут это никого не волнует.

Как сбежать с "химии"?

Выйти самостоятельно без сопровождения невозможно, потому что комендатура всегда заперта железной дверью, и при необходимости дежурный на посту открывает дверь. Проскочить невозможно.

В ИУОТ есть помещение для изоляции нарушителей, но на мой памяти его не использовали по назначению, все ведут себя спокойно. Избиений осужденных со стороны сотрудников ИУОТ при мне не было.