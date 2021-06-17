Желтые бирки". Как алкаши учат "политзеков" работать: рассказ об отбывании наказания от первого лица

Каких-либо четких норм посещения магазина правила внутреннего распорядка не предусматривают, и администрация с удовольствием этим пользуется. В том числе как элементом давления на политических профучетников.
5) По неподтвержденной информации, есть указание политическим на УДО (условно-досрочное освободение) путь закрыть под любым предлогом, даже если не будет нарушений. Это сделать легко.
Критерии выхода на УДО есть: например, наличие поощрений за участие в жизни отряда. Но поощрение выписывает начальник по своему усмотрению (по факту, не выписывает), и способов повлиять на данную процедуру у осужденных нет.
Если не получается заискивать перед начальством, то осужденный вскрывает вены
Иногда приезжают проверки из УДИН (управление Департамента исполнения наказаний), спрашивают, есть ли жалобы. Никто не жалуется, так как понимают, что в лучшем случае, когда проверка уедет, тебе не дадут нож порезать колбасу или будут проявлять особое внимание к видеокамере, чтобы выписать парочку нарушений и отправить в колонию на три года.
Такая ситуация устраивает УДИН, никто не жалуется, значит, все хорошо. Я думаю, о сути происходящего в их ведомстве УДИН узнает из новостей. Например, когда кто-то уже совершит суицид или объявит голодовку, то есть дойдет до края.
Осужденный может только просить, заискивать с начальством, "находить подход", и если у него это не получается, идти на крайние меры, например, вскрывать вены.
Формально можно писать начальству заявление, но их игнорируют: заявление от осужденного нигде не регистрируется. Если заявление прислать с воли, то есть шанс, что его рассмотрят в рамках закона об обращении граждан, но и это не точно.
Раньше мне было что терять: бизнес, семья, относительное благополучие. Но однажды приятель попросил заехать на машине и забрать его на Окрестина, он там работал и помогал людям.
Эта жаркая летняя ночь изменила мои представления о человеческой жестокости. До этого я видел истерзанных людей только где-то по телевизору, и это было далеко, не со мной.
Но тут, на лужайке, заполненной искалеченными людьми, прилегающей к воротам этого жуткого места, я кожей ощутил зло. Это не было какое-то метафорическое зло из книжек или газетных статей, зло было явное, прямо на расстоянии вытянутой руки, его можно было потрогать, вдохнуть, ощутить. Это зло не имело серых оттенков, оно было бескопромиссно и жестоко.
Я понял, что появился еще один элемент смысла жизни, и он черной жилой пульсировал в моей голове. Мы не заслужили этого, нельзя сидеть, сложа руки.
Мы должны погибнуть, но не допустить захват злом наших семей, городов, страны, иначе мы не мужчины и не достойны своих предков, сложивших головы за нас.
"Как я могу воспитать в своем сыне мужчину, если буду сам трусом и приспособленцем?"