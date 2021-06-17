Вакцинация против Covid-19 проводится не для того, чтобы контролировать население

Ролик начинается с того, что американская банкирша и бывшая государственная служащая Кэтрин Остин Фиттс говорит:

"Я думаю, они испытывают множество технологий, возможно, они еще не определились, но они хотят внедрить систему вроде Microsoft Office в ваше тело, в ваш мозг и подключить ее к облачному сервису наподобие джедая, к облаку Amazon или ЦРУ. Если они смогут напрямую подключить 7 миллиардов человек к своим облачным серверам и использовать вирус, то это очень умно - проводить обновления под предлогом вируса. Обновление за обновлением".

Фиттс, не имея опыта в сфере медицины или здравоохранения, ранее участвовала в создании видео, дезинформирующего относительно Covid-19, пишет издание The Washington Post. В фильме было показано интервью с Фиттс, в котором она пропагандировала теории заговора, связанные с Covid-19 и вакцинацией. До того, как видео было заблокировано YouTube, оно собрало более 20 миллионов просмотров. Данное видео было удалено также некоторыми страницами в TikTok, Facebook и Instagram. Следует отметить, что в одной публикации в Instagram, сделанной активистом против вакцинации Робертом Ф. Кеннеди-младшим, видео было просмотрено более 900 тысяч раз. Утверждения Фиттс опровергли также украинские специалисты по проверке фактов VoxCheck.

Подобные теории заговора о том, что с помощью вакцин людей хотят контролировать, например, используя чипирование, в интернете встречаются часто. У этих теорий нет научных доказательств. Например, одна из таких теорий основана на утверждении, что пандемия коронавируса является прикрытием для плана по имплантации отслеживаемых микрочипов и что за этим стоит соучредитель Microsoft Билл Гейтс. Эту теорию заговора ранее опровергали также и латвийские СМИ.

Вакцина против Covid-19 не содержит никаких микрочипов или устройств слежения, внедряемых правительством. Вакцина от Covid-19 предназначена для предотвращения большего числа случаев заболевания, госпитализации и смертей, пишет CNET.

Кэтрин Остин Фиттс также говорит:

"Я считаю, это афера - называть вакцинами то, что не является вакциной или лекарством. Я думаю, здесь в точности та же модель, что используется в компьютерах, и это идея, которая позволила Биллу Гейтсу предоставить спецслужбам лазейку в наш компьютер, к нашим данным, также они хотят иметь лазейку в наш разум".

Вакцина является лечебным препаратом медицинского происхождения. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вакцина - это препарат, предназначенный для обеспечения выработки иммунитета против какой-либо болезни путем стимулирования выработки антител.

Вакцинация против Covid-19 - надежный способ защитить себя от симптомов заболевания, вызванного этим вирусом, пишет Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Как указано на сайте SPKC, вакцина содержит вещества, которые стимулируют формирование иммунитета в организме. Есть разные виды вакцин. Некоторые вакцины содержат ослабленные или убитые вирусы, бактерии или их части. Другие вакцины содержат информационную РНК (что означает, что это просто информация о вирусе, а не сам вирус), поэтому они не могут вызвать болезнь или усугубить ее, если человек уже болен. Когда человеку вводят вакцину, иммунная система организма вырабатывает антитела. И когда человек сталкивается с настоящим вирусом или бактерией, его иммунная система "вспоминает" эту инфекцию. Она активирует уже выработанные конкретные антитела, убивает вирус или бактерию и предотвращает заболевание человека.

Кроме того, в видео говорится, что вакцины от Covid-19 являются экспериментальными и что клинические исследования еще не завершены. Это неправда. Re:Check уже неоднократно писал, что все вакцины прошли стандартные процедуры по проверке перед тем, как стать доступными для использования. В отношении вакцин, используемых в Латвии, опубликованы результаты последних клинических испытаний третьей фазы, проведенных до утверждения препаратов. Исследование Pfizer/BioNTech было опубликовано в New England Journal of Medicine. В нем приняли участие более 43 тысяч человек. В исследовании вакцины AstraZeneca участвовало 23 тысячи человек, результаты были опубликованы в The Lancet. Исследование вакцины Moderna также опубликовано в New England Journal of Medicine, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Затем вакцины были проверены и одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).