В Риге начинаются мероприятия в преддверии Янова дня и Лиго
В Риге сегодня начинаются мероприятия в преддверии приближающихся праздников - Янова дня и Лиго, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.
В Риге сегодня начинаются мероприятия в преддверии приближающихся праздников - Янова дня и Лиго, сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы.
Чтобы не допустить большого скопления людей, в этом году традиционные Травяная ярмарка на Домской площади и празднование Янова дня на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе проводиться не будут.
С 18 по 22 июня курсирующий в Риге ретро-трамвай превратится в музыкальную площадку и побывает в большинстве районов столицы. 18 июня он будет курсировать по маршруту Тейка-Югла, 19 июня - по маршруту Ильгюциемс-Милгравис, 20 июня - по маршруту Бишумуйжа-Межапарк, 21 июня - по маршруту "Алдарис"-Кенгарагс, 22 июня - по маршруту Засулаукс - ул. Аусекля. Чтобы создать в городе праздничное настроение, на ретро-трамвае будут музицировать коллективы Sunny groove dixie, Acumirklis, Juglas orķestris и Pārmaiņu mūzikas kvartets.
22 июня концерты прозвучат также с корабликов на городском канале на участке от Латвийской национальной оперы до улицы Кр. Валдемара.
21 июня состоится акция у центров культуры Риги - воспроизведение аудиозаписи народных песен в исполнении фольклорных ансамблей у центров культуры "Иманта", "Ильгюциемс", Малой гильдии, "Ритумс", концертного зала Ave Sol, Дворца культуры "Зиемельблазма", Дворца культуры ВЭФ и главного здания Рижской центральной библиотеки.
Также в праздничную неделю в столице пройдут выставки о традициях Янова дня и Лиго, а город украсит праздничное оформление, которое в этом году создавалось в сотрудничестве с художницей Лигой Пурмале.