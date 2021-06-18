В Риге начинаются мероприятия в преддверии Янова дня и Лиго

Чтобы не допустить большого скопления людей, в этом году традиционные Травяная ярмарка на Домской площади и празднование Янова дня на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе проводиться не будут.

С 18 по 22 июня курсирующий в Риге ретро-трамвай превратится в музыкальную площадку и побывает в большинстве районов столицы. 18 июня он будет курсировать по маршруту Тейка-Югла, 19 июня - по маршруту Ильгюциемс-Милгравис, 20 июня - по маршруту Бишумуйжа-Межапарк, 21 июня - по маршруту "Алдарис"-Кенгарагс, 22 июня - по маршруту Засулаукс - ул. Аусекля. Чтобы создать в городе праздничное настроение, на ретро-трамвае будут музицировать коллективы Sunny groove dixie, Acumirklis, Juglas orķestris и Pārmaiņu mūzikas kvartets.

Песни Янова дня можно будет услышать и в Старой Риге 21 июня с балкона Латвийского радио, а 22 июня - с балкона Ратуши.

22 июня концерты прозвучат также с корабликов на городском канале на участке от Латвийской национальной оперы до улицы Кр. Валдемара.

21 июня состоится акция у центров культуры Риги - воспроизведение аудиозаписи народных песен в исполнении фольклорных ансамблей у центров культуры "Иманта", "Ильгюциемс", Малой гильдии, "Ритумс", концертного зала Ave Sol, Дворца культуры "Зиемельблазма", Дворца культуры ВЭФ и главного здания Рижской центральной библиотеки.