По крайней мере одной дозой вакцины от Covid-19 в Латвии привиты 30% населения

За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 11 148 человек, в том числе первую дозу - 3220, вторую - 6533, а 1395 человек привились вакциной Johnson & Johnson (J&J), которая вводится один раз.

К настоящему времени первую дозу вакцины от Covid-19 в целом получили 577 410 человек, завершили процесс вакцинации 418 820 человек.