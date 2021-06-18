​RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - Анна Барабан, эксперт по международным отношениям. Зачем Романа Протасевича сделали звездой эфира? Чем чреваты санкции ЕС? Договорились ли Путин и Байден, что делать с Беларусью? Зачем Лукашенко отправил в отставку ближайшего соратника? Действительно ли Россия лучший друг нынешнего белорусского режима?

Звезда эфира

Скандальная посадка в Минске рейса Афины – Вильнюс и задержание опального журналиста Романа Протасевича, пожалуй, войдет в историю не только как одна из самых дерзких и идеально проведенных операций спецслужб, но и как потрясный баттл политтехнологов: в ход идут самые изощренные методы информационной войны.

Как уже сообщал RUS TVNET, буквально через десять дней после виртуозного задержания бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta, который в последнее время возглавлял канал аналогичной тематики "Беларусь головного мозга", государственный телеканал ОНТ выдал в эфир обширное интервью с фигурантом в рамках программы "Марков. Ничего личного" . И это стало мощным ударом по всей риторике оппозиции о зверски пытаемом журналисте: Роман был бодр, весел и красноречив, как птица Говорун. Вынес весь сор из избы и финансовые дрязги и свары членов оппозиционных кружков, назвал кучу фамилий, признался в глубоком уважении к верховному правителю со стальными яйцами, короче, вогнал всех в ступор своими откровениями.

Дальше, как водится, в ход пошла интерпретация этого события в проправительственных и оппозиционных СМИ, а также обмусоливание темы в телеграм-каналах – с противоположной оценкой. Оппозиционные каналы настаивали на том, что все, что он говорит – сказано под давлением и в результате пыток, и в цивилизованном мире такие принудительные интервью с узниками совести порядочные медиа вообще не публикуют. Провластные же ресурсы выдвинули версию, что говорливость обусловлена элементарным желанием скостить немалый срок, который грозит "экстремисту", ну и плюс желание наконец-то побыть звездой на первых ролях.

Тем временем оппозиционные медиа упорно продолжали искать следы пыток на челе Протасевича. В итоге один из авторитетных телеграм-каналов, у которого 55 тысяч подписчиков, заявил, что ему доподлинно известно, что Роману Протасевичу в СИЗО сломали нос. Причем сделал это никто иной, как президент страны самолично, специально прибывший для этого с кортежем в СИЗО к арестанту. Остальные альтернативные источники информации и даже некоторые СМИ, охотно эту сенсационную новость растиражировали. Правда, были высмеяны всеми, кто мало-мальски знаком со спортивными травмами и медициной. Проправительственный телеграм-канал "Желтые сливы" выставил красноречивое фото того, как выглядит человек после перелома носа – страшные отеки и сизые фонари под глазами, которые держатся продолжительное время, невозможно замазать никаким гримом.

Тем временем, власти сделали еще один нестандартный ход – провели в национальном пресс-центре брифинг с участием Романа Протасевича . Где, в частности, он заявил, что его никто не бил и не принуждал к сотрудничеству со следствием. "Это мой личный выбор. Я осознаю, какой урон я нанес государству", — цитирует Протасевича "Медуза". И добавил, что "настоящими заложниками ситуации" являются его родители, которые сейчас находятся в Польше "в условиях информационного вакуума", и его девушка Софья Сапега. Также он попросил присутствующих не распространять дальнейшие слухи об его избиениях.

Отметим, что для иностранных журналистов и дипломатов участие Протасевича в брифинге стало настоящим шоком. Заранее это не анонсировалось – просто сообщалось, что в МИД пройдет пресс-конференция об инциденте с самолетом Ryanair с участием представителей госструктур. От неожиданности прозападные акулы пера обомлели, особенно после заявлений Протасевича о том, что он цветет и пахнет, и делает все на добровольной основе, после чего в знак протеста стали покидать пресс-конференцию, мотивировав это тем, что задержанный "явно находится под давлением". Представители же проправительственных медиа охотно пораспрашивали задержанного, дав ему возможность рассказать еще много интересного и нелицеприятного о своих бывших соратниках.

После этого тема пыток арестанта сошла на нет даже в телеграм-каналах, где поток красноречия не фильтруют, а накал риторики резко снизился. Даже мать задержанного, в интервью Deutsche Welle выразившая уверенность, что участие ее сына в брифинге МИД Беларуси было вынужденным и "он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки", признает, что не увидела на его лице следов насилия. Впрочем, она добавила, что "Роман выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают", - добавила она.

Ryanair негодует

Пока политтехнологи по обе стороны баррикад ведут борьбу за формирование общественного мнения, авиационные специалисты на международном уровне обсуждают, а как, собственно, будет жить дальше авиационная отрасль, у которой и без белорусского инцидента забот выше крыши?

По словам руководителя компании, отклонение рейса было "преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил" . В частности, белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что есть реальная угроза, что на борту взорвется бомба, если самолет войдет в воздушное пространство Литвы и попытается сесть в Вильнюсе.

В целом же на командира лайнера оказывали значительное давление, вынуждая приземлиться в Минске. После посадки же в салон зашли неизвестные лица с видеокамерами, которые пытались заставить экипаж сказать на камеру, что они добровольно направились в Минск, однако летчики на это не пошли.

Впрочем, в конце руководитель компании добавил, что запрет полетов отнюдь не отвечает интересам отрасли, и белорусские и российские власти должны гарантировать, что подобные инциденты больше не повторятся. Однако точки над "i" расставит доклад Международная организация гражданской авиации (ICAO): его обещают обнародовать в течение ближайших пары недель.

Диалог на высшем уровне

Одной из ключевых тем недели стала долгожданная встреча В. Путина и Д. Байдена: ожидалось, что среди прочего лидеры ведущих держав обсудят и белорусский вопрос . Однако официальная информация об этом более чем скупая. Американский президент заявил, что он поделился с российским коллегой озабоченностью по поводу Беларуси. Однако по поводу того, что с этим делать, консенсуса нет.

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка высоко оценил сам факт, что на столь важной встрече была поднята эта тема: "Впервые белорусский вопрос прозвучал на таком высоком уровне и в столь принципиальном ключе. Очень важно, что Байден озвучил позицию белорусских демократических сил, которую мы передали накануне. Лукашенко становится все более токсичным и все более дорогим, в том числе для России. И было бы наивно думать, что Кремль не ищет альтернативного сценария. Это далеко не последняя встреча и не последний раз, когда обсуждается Беларусь . Мы продолжаем делать то, что и раньше: мобилизовать международную поддержку на пользу Беларуси, работать с нашими соседями, США, Евросоюзом, Украиной. Мы также открыты для контактов с Россией. И напоминаем, что наша цель – это новые свободные выборы, а независимость и суверенитет не предмет для торговли".

А вчера заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, выступая на Братиславском форуме GLOBSEC-2021, заявила, что Соединенные Штаты Америки готовятся ввести новые санкции в отношении Беларуси. "Президент Байден абсолютно ясно дал понять: посадить самолет, достать из него инакомыслящего человека, выставить его напоказ сплошь в синяках — это просто беззаконие". И добавила: "Мы считаем, что единственный способ продемонстрировать уважение к правам и выбору белорусского народа — провести по-настоящему свободные и справедливые выборы. И господин Лукашенко явно боится пойти на это", — цитирует политика Naviny.online. В. Нуланд подчеркнула, что США и Европа уже ввели ряд санкций в отношении Беларуси, и на следующей неделе их станет еще больше.

Как сообщает Deutsche Welle, постоянные представители стран Евросоюза согласовали четвертый пакет персональных санкций в отношении Беларуси. Совет ЕС утвердит его на своем заседании 21 июня. По неофициальной информации, в новом списке около 80 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию ЕС, и семь юридических лиц, пишет Naviny.online. Вокруг секторальных же санкций пока ведутся бурные дискуссии.

Анна Барабан ФОТО: Из личного архива

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анна Барабан, эксперт по международным отношениям

О пресс-конференции с Протасевичем

Главной новостью недели стала пресс-конференция, потому что никто не ожидал появления Протасевича там: он появился буквально в последнюю минуту и это срезонировало даже больше, чем его предыдущее интервью по телевизору, потому что он вышел в народ и физически находился с журналистами и послами в одном помещении.

По моему мнению, это задумывалось для двух целей. Для внутриполитических – это попытка показать сломленного оппонента, который находится полностью и физически и морально во власти белорусского режима, и, возможно, переубедить некоторых противников власти.

Но последнее, мне кажется, не удалось: усилилась поддержка Лукашенко теми, кто его поддерживал изначально, на других же это никак не повлияло. Вторая цель, более амбициозная – международная. Не зря на брифинг были приглашены послы и дипломаты, а их крайне редко приглашают на пресс-конференции. У Лукашенко вообще очень странный моральных компас, который сложно понять любому здравомыслящему человеку. Мне это напоминает октябрь 2020 года, когда он в СИЗО КГБ проводил переговоры с политзаключенными о реформе конституции. Это немыслимо в любой нормальной системе координат государства.

Для Лукашенко политзаключенные, особенно которые ассоциированы с Западом, это своего рода заложники, которых он использует по своему желанию. В прошлый раз эта его личная инициатива тоже не увенчалась успехом. В этот раз появление Протасевича, насколько я понимаю, было нацелено на то, чтобы, во-первых, показать международной публике, что он жив, здоров и его не пытают, и во-вторых, чтобы, по возможности, попробовать снизить тон европейских организаций по поводу предстоящих санкций, потому что, потери белорусской экономики, которые уже происходят и без четвертого пакета санкций, из-за прекращения воздушного транзита, очень существенные.

Власти хотели показать – смотрите, мы его не убили, физического вреда ему не нанесли, мол, не надо такие жесткие санкции на нас налагать.

Но сработало это абсолютно в обратную сторону, потому что стратегия у Лукашенко никудышная: послы и журналисты покинули пресс-конференцию. Ведь по моральному кодексу всего цивилизованного западного мира, пресс-конференция, на которой присутствует пленный, политзаключенный диктаторского режима, это не та пресс-конференция, в которой уважающий себя человек будет участвовать и тем более воспринимать слова всерьез.

Так что я не стала бы анализировать то, что сказал Протасевич в серьезном ключе. Можно анализировать это только в контексте, зачем и почему его заставили это сказать. Факт, что это морально сломленный человек сейчас, который прекрасно понимает свое положение, и что есть риски для жизни его семьи и его девушки: его слова нельзя воспринимать как адекватную информацию. Можно провести параллель между ситуацией с Протасевичем, который публичная фигура и был в списках террористов, и ситуацией с его девушкой, которая гораздо менее публичная персона, задержана за компанию с ним и вообще гражданка России. Над ней суд ведется в закрытом режиме, при том, что ей вменяют три статьи, тянущие на 15 лет лишения свободы. На мой взгляд, тут власть ведет игру, и на примере Протасевича и Сапеги показывает две альтернативы: мол, если вы пойдете на сделку, будете говорить, то что нам нужно, раскаетесь, то мы не будем так строги, а если не раскаетесь, то будет как с Сапегой.

Также эта пресс-конференция – это отвлекающий маневр, ориентированный на иностранную аудиторию, чтобы отвлечь внимание от инцидента с самолетом Ryanair, но факт того, что незаконно задержанный белорусский журналист жив и здоров, никогда не затмит факта государственного пиратства, нарушения международного авиационного права, того, что на борту были граждане ЕС и т.п. Это не сыграло в пользу Лукашенко и все цели, которые преследовались этой пресс-конференцией, не увенчались успехом. Выстрелили себе же в ногу.

Это показывает, что Лукашенко и его стратеги полностью оторваны от европейских ценностей и морального компаса: то, что за столом сидел Протасевич в окружении силовиков еще больше продемонстрировало, каков белорусский режим на самом деле. Тут вспоминается фильм "Голодные игры ", где была примерно такая же ситуация. Показывая арестованного, которого как марионетку дергают за ниточки, чтобы он говорил, то что, нужно, о том что он осознает, какой вред своей стране он причинил, санкции не смягчишь и отношение не улучшишь. Это контрпродуктивный инструмент.

О санкциях

Скорее всего это коснется тех отраслей белорусской экономики, которые еще не до конца затронуты. Например, испанская текстильная компания Inditex (бренд Zara и другие) прекратит сотрудничество с белорусскими текстильными компаниями. Также скорее всего, такая же ситуация, как сейчас с авиасообщением, сложится и с железнодорожным транспортом: все грузопотоки, которые идут в Европу из России через Беларусь, возможно, пойдут в обход. А доходы от транзита составляют существенную часть бюджета белорусского государства.

Пока сложно оценить, что будет в этом пакете санкций, но я считаю, что по своей значительности он будет беспрецедентным за все 27 лет.

Потому что до этого были стандартные санкции – индивидуальные, против Лукашенко и его соратников, парочки государственных компаний, их то снимали, то вновь вводили. Сейчас, когда Запад действительно обеспокоился ситуацией в Беларуси, санкции будут очень серьезные. И тот факт, что политзаключенным предложили писать письма о помиловании с признанием вины, появление на брифинге Протасевича - это судороги белорусского режима, который ждет масштабных санкций и пытается как-то их смягчить.

Об отставке Шеймана

Еще одно интересное событие на этой неделе – отставка Виктора Шеймана. В Беларуси есть несколько людей, которые составляют внутренний круг Лукашенко. И один из них – Виктор Шейман. Он занимал самые разные должности, был управляющим делами президента. Официально было сказано, что Шейман несколько раз пытался вручить ему прошение об отставке, но Лукашенко его не принимал. А сейчас вдруг решил принять. И возникает вопрос, почему именно сейчас, в такое тяжелое время, когда нужны соратники? Шейман с Лукашенко с 1994 года – это свой, проверенный человек, один из самых надежных. Учитывая, что он также был куратором проектов в Зимбабве, Лукашенко попросил его взять на себя "Кубу и Венесуэлу". Возможно, что теперь Шейман, как близкое и доверенное лицо, но не имеющее официального статуса, будет курировать направления внешней политики Беларуси, не связанные с бывшим СССР.

То есть, в том случае, если отношения Беларуси с Россией не будут складываться благоприятным образом, тогда останутся Зимбабве, Куба и Венесуэла.

Кроме того, есть версия, что роль Шеймана состоит и в том еще, чтобы на случай возможной революции и других событий, в результате которых Лукашенко потеряет пост президента, обеспечить ему возможность перемещения в одну из этих стран. Дальновидное мышление. Идти по стопам Януковича ему не хочется. И скорее всего он сомневается, что Россия вообще его примет.

О Байдене, Путине и взаимоотношениях с Россией

Встречу Байдена и Путина все долго ждали, говорили о том, что возможно будет какая-то сделка. Потому что и Россия, и США заинтересованы, чтобы в Беларуси все это закончилось. Была версия, что Путин может предложить какой-то вариант разрешения белорусского конфликта, с которым может согласиться Америка. Но, судя, по всему, этого не произошло. Хотя фразу, которую произнес Байден по поводу Беларуси, русскоязычные СМИ перевели не очень корректно. Скорее из сказанной реплики вытекает, что президенты нашли какие-то точки соприкосновения, возможно в оценке ситуации, но разошлись в методах, которыми это можно решить. В любом случае это означает, что у России есть своя позиция и есть план, который Путин озвучил Байдену.

У аналитиков есть тренд постоянно говорить о том, что Россия поддерживает режим Лукашенко. Но я не согласна с этим на 100%. Естественно, Россия не настроена к нему оппозиционно, потому что по рационалистическим соображениям не может себе этого позволить. Но если бы Россия действительно хотела поддержать Лукашенко во всем своем масштабе, то все заглохло бы еще в августе 2020 года. Россия, за исключением некоторых моментов, типа возможной военной кооперации против внешней угрозы, всегда старалась быть максимально нейтральной.

За все годы этого балансирования Запад – Россия, Россия – Запад, Лукашенко приобрел репутацию не самого любимого гостя в Кремле.

Он постоянно что-то хочет, постоянно что-то обещает, требования по интеграции не выполняет, и как только что-то идет не по плану, все оказываются виноватыми. С другой стороны сейчас, когда происходит весь этот хаос, вначале на внутриполитической арене, потом инцидент с самолетом, Россия очень рационально приценивается, что можно сделать в этой ситуации. Вряд ли она ставит на Лукашенко, как на своего будущего кандидата. Потому что Лукашенко все-таки местечковый диктатор. Всем понятно, что он никогда не согласится быть губернатором Белорусской области, чего в идеале хотела бы Россия. И вообще он не очень приятный союзник в политическом плане, да и в человеческом.

Этот международный скандал в случае принятия жестких санкций ударит и по России, потому что российские предприятия, которые ведут бизнес в Беларуси – а их очень много, тоже, возможно, окажутся под санкциями Запада. А России это не нужно.

Если весь этот хаос как-то масштабно повлияет на Россию, российскую экономику, возможно мы увидим, как власть в Беларуси сменится при поддержке Кремля. Мне кажется, что это самый вероятный сценарий.

Потому что Кремль имеет наибольшее количество рычагов влияния в регионе, имеет наибольшее количество сторонников, и вообще – россияне могут приезжать и жить в Беларуси, как у себя дома. Просто сейчас разрабатывается стратегия, которая в определенный момент будет пущена в ход: либо пошагово, либо, как в случае с Украиной. Вряд ли, конечно, по крайней мере на первых порах, Беларусь потеряет независимость, потому что Путину сейчас меньше всего нужна еще большая напряженность в отношениях с Западом. Беларусь он просто не потянет как несамостоятельного субъекта. Но посадить своего человека на президентское кресло, ему вполне по силам.