Выявлено 108 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель упал до 117,8

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 125,8 до 117,8 случая.

За последние сутки проведено 9922 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,1%.