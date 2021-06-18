Пт, 18.06.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Выявлено 108 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель упал до 117,8

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 108 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались 3 заболевших.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 125,8 до 117,8 случая.

За последние сутки проведено 9922 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,1%.

Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 652 человека.

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