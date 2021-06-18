Выявлено 108 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель упал до 117,8
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 108 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались 3 заболевших.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 108 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), скончались 3 заболевших.
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился со 125,8 до 117,8 случая.
За последние сутки проведено 9922 теста на Covid-19. Доля положительных результатов - 1,1%.
Всего в Латвии за время пандемии Covid-19 заразились 136 652 человека.