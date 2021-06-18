В Латвии за один день в авариях пострадали 28 человек
В четверг в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 28 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В четверг в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 28 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, 27 аварий были с пострадавшими.
За различные нарушения правил дорожного движения в четверг оформлено 495 протоколов, пять водителей задержаны за езду в нетрезвом виде.
За агрессивное вождение оформлено 16 протоколов, за превышение разрешенной скорости движения - 181.