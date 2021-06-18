Пт, 18.06.2021
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Алексей Навальный

В Латвии за один день в авариях пострадали 28 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

В четверг в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 28 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, 27 аварий были с пострадавшими.

За различные нарушения правил дорожного движения в четверг оформлено 495 протоколов, пять водителей задержаны за езду в нетрезвом виде.

За агрессивное вождение оформлено 16 протоколов, за превышение разрешенной скорости движения - 181.

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